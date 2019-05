Ministro de salud del régimen madurista responsabilizó a EEUU por la crisis sanitaria venezolana

View this post on Instagram

❌El ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, dijo este miércoles, 22 de mayo, que los problemas sanitarios que sufre su país, desde el aumento de casos de la difteria y el sarampión a la falta de medicamentos, son responsabilidad de EEUU, que con su bloqueo se ha convertido en “el principal problema de salud” de la nación. “El bloqueo comercial del que somos víctimas por parte de Estados Unidos es el principal problema de salud”, afirmó el ministro en una rueda de prensa con ocasión de su participación en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra en Ginebra. Alvarado sostuvo que las sanciones iniciadas por Washington en 2014 provocaron, entre otras cosas, que la mitad de las firmas farmacéuticas con presencia en Venezuela (25 de 50) dejaran el país.