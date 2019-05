El exjefe del Sebin le escribió a Padrino López: "Llegó la hora de actuar"

(22 de mayo del 2019. El Venezolano).- El exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, le dice al general en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y líder de la Fuerza Armada, que es la hora de actuar para la “reconstrucción del País y el reordenamiento del Estado”. Le solicita que dirija el proceso de la transición con el fin de recuperar la “gobernanza del Estado”.

A través de una carta publicada por Al Navio, Figuera, le hace la solicitud a Padrino López, desde algún lugar del mundo donde se esconde, luego de que el 30 de abril se viera involucrado en el movimiento cívico militar que intentaba sacar a Nicolás Maduro del poder, y que fracasó.

Cristopher Figuera era el director del Sebin, la policía política del régimen. Maduro ha dicho que la operación estaba previamente descubierta, y previamente descubierto el exdirector del Sebin, a quien iba a remover del cargo ese mismo día.

Lo que menos se ha dicho desde el grupo que apoya a Nicolás Maduro es que Cristopher Figuera es un traidor, que se lanzó en brazos del enemigo. Y es de este punto que el exdirector de Inteligencia de Maduro parte con el propósito de que el general Padrino López reflexione, a quien, por cierto, llama líder militar y estadista. “Esa debe ser su más grande preocupación”, le escribe. Que lo llamen traidor. Que le digan traidor a Padrino López. Sensible aspecto explotado por las fuerzas del régimen que no se cansan de repetirle a los militares: Leales siempre, traidores nunca. Pero Cristopher Figuera le dice que “no tema a que lo condenen como me están condenando a mí”; y por otro lado, que no se le puede llamar traidor, pues la verdad es que la Patria, “usted y otros nobles soldados”, están secuestrados “por 4 bandidos y usted bien lo sabe”.

Entre los grupos de poder que el general ha mencionado se encuentran el de Diosdado Cabello, el del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el del ex Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, el de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y ministro de Comunicación, respectivamente, y el del propio Maduro. Son ellos los que manipulan el poder, dijo en anterior entrevista Cristopher Figuera al diario ALnavío.