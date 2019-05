Datanálisis: 54% de la ciudadanía no quiere diálogos ni negociaciones

(21 de mayo del 2019. El Venezolano).- El llamado diálogo que pase produjo en Noruega entre la oposición y el oficialismo tiene a la opinión opinión pública divida, según lo informado por el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

54% de la ciudadanía no quiere ni diálogo ni negociaciones, ni ningún tipo de acercamiento entre bandos porque a juicio de estos es una pérdida de tiempo.

“En el gobierno poco a poco siente que se está quedando sin recursos, se desoxigena, no tiene capacidad de gobernabilidad, está aislado a nivel internacional. Muchos están nerviosos, y en la oposición no pueden ir a una elección que no sea competitiva, porque la gente no saldrá a votar”, añadió.

León explicó sobre lo último, que en ese caso lo mejor seria la candidatura de Maduro, debido a que “nadie en el chavismo tiene menos apoyo popular”.