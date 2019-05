Trump le pidió a Cuba que cese la represión contra su pueblo y los venezolanos

(20 de mayo del 2019. El Venezolano).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes a la dictadura de Cuba que ponga fin a la “represión” a cubanos y venezolanos y aseguró que EE.UU. no se quedará de “brazos cruzados” mientras La Habana “continúa obliterando” la democracia en el continente.

“En este Día de la Independencia de Cuba, apoyamos al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a la represión a cubanos y venezolanos. ¡Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa obliterando la democracia en América!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario lanzó esta demanda después de que el Gobierno estadounidense activase a principios de mayo el título III de la ley Helms-Burton, que autoriza a los estadounidenses a demandar en las cortes de EE.UU. a quienes se beneficien de los terrenos e inmuebles que les fueron confiscados tras la Revolución de 1959, lo que podría perjudicar a firmas extranjeras con presencia en Cuba.

Lea también: Trump advirtió a Irán que «nunca» vuelva a amenazar a EEUU

Este movimiento contra multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados por Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a su cada vez más asfixiada economía.

Asimismo, Venezuela, principal socio y valedor de La Habana, experimenta una crisis sin precedentes que podría poner en peligro los envíos de petróleo subvencionado que aportan a la isla aproximadamente la mitad de su demanda energética diaria de 130.000 barriles.

On this Cuban Independence Day, we stand by the people of Cuba in their quest for freedom, democracy and prosperity. The Cuban regime must end its repression of Cubans & Venezuelans. The United States will not stand idly by as Cuba continues to subvert democracy in the Americas!