Trump advirtió a Irán que «nunca» vuelva a amenazar a EEUU

(20 de mayo del 2019. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que “nunca” vuelva a amenazar a su país e indicó que si Teherán quiere pelear será su “fin oficial”.

En su cuenta de Twitter, Trump indicó que “si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. ¡Nunca amenaces a Estados Unidos de nuevo!”.

De la misma manera, en una entrevista con la cadena Fox News, el Presidente de EEUU admitió que no quiere pelear, pero avisó que no permitirá que Irán “tenga armas nucleares”.

“No quiero pelear, pero tienes situaciones como Irán, no puedes dejar que tengan armas nucleares, simplemente no puedes dejar que eso suceda”, sentenció el gobernante, que no ocultó su rechazo a una guerra al advertir que “perjudica a las economías” y “mata a las personas”.

El presidente defendió igualmente su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015, que acompañó con la reanudación de las sanciones levantadas bajo el pacto, pero admitió que “no tenía idea de que iba a ser tan fuerte como lo fue”.

Trump se pronunció horas después de que el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salamí, afirmara este domingo que Irán no teme una guerra, pero Estados Unidos sí.

“Nosotros no buscamos la guerra, pero tampoco la tememos. Esta es la diferencia con ellos (los estadounidenses), que tienen miedo de la guerra y no tienen voluntad para ella”, subrayó en un discurso durante una ceremonia militar difundida por la televisión estatal.

Estados Unidos ha decidido desplegar en el golfo Pérsico el buque de asalto anfibio USS Arlington, misiles Patriot, el portaaviones USS Abraham Lincoln y bombarderos, tras denunciar que había detectado “indicios” de planes ofensivos iraníes contra sus fuerzas en Oriente Medio.

Con información de EFE