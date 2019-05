Presidencia (E) contrató a Lee Buchheit como asesor para reestructuración de la deuda externa de Venezuela

(20 de mayo del 2019. El Venezolano).- El Gobierno del Presidente Encargado, Juan Guaidó, anunció que ha contratado los servicios de Lee C. Buchheit para asesorar en la preparación de la reestructuración de la deuda pública externa de la República Bolivariana de Venezuela acumulada durante los regímenes de Chávez y Maduro.

El Sr. Buchheit prestará sus servicios como asesor estratégico al Gobierno del Presidente Encargado en la preparación del trabajo necesario para hacer frente a la deuda heredada de la era Chávez/Maduro que probablemente excederá los $150 mil millones. El Gobierno, junto con la Asamblea Nacional, pretende por separado contratar los servicios de asesores legales y financieros para asistir igualmente en este proceso.

A través de una nota de prensa publicada por La Patilla, se conoció que en virtud de la urgente crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la necesidad de que el Gobierno encargado proteja y preserve en la mayor medida posible sus recursos financieros para atender la referida crisis, el Sr. Buchheit ha convenido asesorar al Gobierno de forma ad honorem (es decir, sin percibir honorarios). Él prestará sus servicios bajo los auspicios del “International Advisory and Dispute Resolution Unit” (la Unidad de asesoría internacional y de resolución de disputas) establecida por el Barristers Chambers 3 (Colegio de abogados) Verulam Buildings en Londres, Inglaterra.

“Nos place dar la bienvenida a Lee Buchheit al equipo que tendrá la responsabilidad de afrontar las demandas heredadas contra de la República Bolivariana de Venezuela y sus entes del sector público” señalo José Ignacio Hernández, Procurador especial designado para la defensa del Estado. “Buchheit aportará su vasta experiencia adquirida tras cuatro décadas en la resolución de problemas similares en distintos países del mundo”.

“Lee cuenta con un gran respeto en la comunidad de deudores soberanos, así como entre los acreedores comerciales, los prestamistas gubernamentales y los actores del sector oficial” dijo Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, quien ha sido designado como Gobernador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo. “La resolución del colosal inventario de obligaciones contraídas por los gobiernos de Chávez y Maduro constituirá una de las tareas más complejas en la historia de las reestructuraciones soberanas. El gobierno del Presidente encargado y la Asamblea Nacional están comprometidos en contratar un equipo de asesores de clase mundial para asistir en este proceso”.

El Sr. Buchheit se jubiló a principios de este año tras una carrera legal de 43 años durante los cuales trabajó en los procesos de reestructuración de deuda de más de dos docenas de deudores soberanos. El Sr. Buchheit dirigió los equipos legales que asesoraron a Grecia en la reestructuración de 2012 de su deuda en bonos por un monto de US$ 206 mil millones (la reestructuración de deuda soberana más grande hasta la fecha) y la de la República de Iraq en el período 2005-2008 por una cuantía superior a los US$ 140 mil millones en demandas en contra de ese país causadas por la deuda contraída durante la era de Saddam Hussein.