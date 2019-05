Condiciones claras – Rescate de la democracia, por José Gregorio Briceño Torrealba

(20 de mayo del 2019. El Venezolano).- Un país en ruinas, avanza destartalandose aún más a cada paso, los niños, nuestro futuro, crecen viendo el NO deber ser del sueño de sus padres para su porvenir. Sin el más mínimo nivel de servicios básicos, salud, saneamiento,las ratas que usurpan el poder continúan despellejandonos sin piedad. Ya van de huida y quieren llevarse entre las pezuñas hasta la fe de nuestra gente. Es el guión, la receta cubana: siembra desconfianza y gana tiempo para seguir llenándose con el dinero de los venezolanos.



Por otra parte, jugando también a la desesperanza, siempre habrá negociadores de oficio en los grupos que dicen estar en la avanzada hacia el rescate de la democracia. Pero el camino y la determinación de la Venezuela decente y trabajadora están claros: El trabajo está enfocado en el Cese de la usurpación.

En Diciembre 2018 los venezolanos no teníamos esperanzas ciertas de libertad y veíamos a esa banda de narcocriminales a veces fortalecidos por las flaquezas de una oposición vulnerable y penetrada por las mieles de las prebendas pero enero nos sorprendió con la firmeza del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y retomamos la esperanza con ímpetu y direccionalidad, no quedó un venezolano que anhela la libertad sin brindarle el apoyo, el reconocimiento de la comunidad internacional y en especial los EE.UU como presidente interino. En 5 meses se ha logrado lo que no se pudo lograr durante años, incluyendo la unidad de toda la oposición con base en el liderazgo surgido por la gallardía y firmeza del recién juramentado presidente interino.

Si hacemos un recuento de acontecimientos políticos debemos recordar que el 6 de diciembre del 2015 la oposición arrasó en las elecciones parlamentarias logrando las 2/3 partes de la AN o sea, 112 diputados y se redujo al PSUV a 55 diputados. Lo primero que hizo la narcotirania fue desconocer la voluntad popular y a través de una decisión espuria del Tribunal supremo de Justicia a finales de diciembre, estando en vacaciones judiciales e impidieron que se juramentaran los 3 parlamentarios del estado Amazonas y así disminuir la mayoría para poder rescatar la democracia y todas las instituciones, decisión que por cierto siguen esperando en la sala electoral del TSJ desde hace 4 años.

Justicia revolucionaria. Aparte el capo internacional Diosdado Cabello quien era presidente de la AN saliente aprovechó y en el ínterin del 7 de diciembre al 4 de enero logra designar los magistrados express del Tribunal Supremo de Justicia violando todos los procedimientos establecidos en la Constitución incluyendo a militantes del partido de gobierno (PSUV) y con graves antecedentes penales por homicidio, con ese currículum pasaron a ser una magistratura nacional de la peor calaña.

Hasta el día de hoy ese TSJ de malandros ha emitido 97 sentencias en contra de la legítima AN buscando así en su fantasía irracional, neutralizarla y actualmente están en la etapa final para liquidarla con las sentencias en contra de los diputados e impedir que exista el quórum mínimo para que se pueda sesionar.

La ejecutora de estos arrebatos sin ley, la Asamblea Nacional Constituyente fue construida a su medida violando la Constitución, hicieron las elecciones de gobernadores y fue un depravado descaro el fraude y una pequeña ñapa fue la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que Nicolás Maduro adelantó esos comicios pautados para diciembre de ese año y se reeligió sin cumplir las garantías mínimas de integridad electoral.

De esto no hay duda, tenemos un estado fallido, un estado criminal, dependiente y dirigido desde la Habana pero cuando creemos haber superado muchas trampas del castrochavismo vemos noticias en medios noticiosos con alta credibilidad, sobre unas reuniones auspiciadas por el gobierno de Noruega con la participarían dos funcionarios en representación de Nicolás Maduro y dos en nombre de la oposición.

Nuevamente los criminales a través de sus medios se vanaglorian de informar sobre un nuevo diálogo, encuentro o como se le quiera llamar.

Algunos partidos de oposición, entre ellos Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) líderado por el diputado perseguido y ahora en la clandestinidad, Simón Calzadilla y el partido Primero Justicia se han desligado y manifiestan estar en total desacuerdo con un hipotético diálogo en Noruega.

El país todo está opuesto radicalmente a las negociaciones cualesquiera que sean, @jguaido lo ha ratificado en muchas ocasiones. Por otra parte, Noruega ha demostrado ser muy mal negociador, al menos en Latinoamérica, a pesar de que en apariencia es una ayuda desinteresada y un país con unos altísimos valores éticos y el visto bueno de los Estados Unidos de Norteamérica por ser integrante de la OTAN y su seriedad y excelente desarrollo y respeto a los derechos humanos, lamentablemente vemos acciones que ponen en tela de juicio su neutralidad, prueba fehaciente de esto es lo sucedido con el gobierno de Colombia y las FARC lo cual le dio mucho más beneficios a la guerrilla que al gobierno y hoy están pagando las consecuencias con los escándalos de los últimos días al liberar a un conocido guerrillero vinculado al narcotrafico.

Ah! y le otorgaron el premio Nobel de la Paz al presidente Santos. Cosas de la vida Queda la duda en millones de Venezolanos si quienes buscan negociar quieren ser reconocidos y recomiendan este tipo de reuniones para llenar «EGOS» o es por sentir patriótico. Saque sus propias conclusiones.

Esa organización criminal cuando se siente acorralada apela al discurso de la paz y se convierten en corderitos y ya tenemos bastante experiencia de esos diálogos y podemos recordar el de República Dominicana, cómo se burlaron del santo padre y de los países que actuaron de buena fe.

Hasta que se internalice en cada venezolano repetiré que el peligro que genera la continuidad de esta banda de sátrapas que usurpa el poder en Venezuela no es un problema de los venezolanos nada más, si EE.UU después de reconocer a Juan Guaidó y proferir varias amenazas en contra de los criminales, y no llegasen a actuar, tendrán consecuencias catastróficas en su seguridad ya que las minas de Uranio, Coltán y Torio que son componentes de los armamentos nucleares y que es público y notorio como Irán, China, Rusia, con la ayuda de Cuba siguen extrayendo abundantemente esos minerales. Nuestro territorio es un santuario del terrorismo internacional y están operando HEZBOLÁ, Al Qaeda, el ELN, las FARC, HAMAS instalando núcleos en este lado del mundo y así penetrar con más facilidad hacia territorio norteamericano.

La verdad verdadera es que ninguna negociación con esos criminales delincuentes, desde mi punto de vista es factible, viable o sería. El único lenguaje que entienden esos capos, pranes, choros, es el lenguaje de la fuerza y la presión con hechos reales. Vociferan ser justos y eficientes y lloran por una conversación para limar asperezas y conciliar diferencias.

El rescate de nuestra vida republicana, el rescate de la democracia, el levantamiento económico y el despegue de nuestra amada patria no incluye diálogo con traidores y asesinos, hay una ruta ya planificada.

Sigo adelante cumpliendo esas directrices no le hago caso a los profetas del desastre y mantengo mi vista puesta en la libertad, desde la cárcel del exilio con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio «El Gato» Briceño Torrealba

