Guaidó hará todo lo necesario para lograr la libertad del país

(18 de mayo del 2019. El Venezolano).- Desde la recta de Castillejo en la autopista Guarenas-Guatire, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, le aseguró al país y al mundo que hará todo lo necesario para lograr la libertad del país, sin descartar ninguna vía.

“No estamos enamorados de ningún mecanismo, y no confundamos objetivos, metas, logros, sueños con mecanismos para lograr el cese de la usurpación”, dijo.

Durante su discurso reafirmó lo que lleva meses diciendo. La importancia de la permanencia en la calle, mediante protestas pacíficas es la vía para lograr el cese de la usurpación.

Guaidó no perdió oportunidad para recordarle a los venezolanos que el Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislado y sin respaldo del pueblo.

“Por ahí otros se encierran, no solamente ahora con la soledad en un palacio, si no que no hacen acto de gobierno, se llaman gobierno en resistencia, en resistencia está el pueblo de Venezuela que no tiene agua, que no tiene comida”, agregó al tiempo que expresó que Maduro está perdiendo cualquier tipo de raciocinio.