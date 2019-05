¡El tartamudo! Fiscal general del régimen no supo responder por qué aún no detienen a Guaidó

(18 de mayo del 2019. El Venezolano).- Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no supo que responderle al periodista de CNN, Marcelo Longobardi cuando se le preguntó ¿Por qué no han detenido a Juan Guaidó?

En vista de la escalada de persecuciones hacia diputados de Parlamento Venezolano el periodista argentino le preguntó en tres oportunidades, las razones por las cuales el gobierno bolivariano aún no toma cartas en el asunto.

Con una respuesta vaga William Saab dijo que Guaidó se encontraba «al margen de la ley» y finalizó con un tartamudeo diciendo que el hecho que no haya sido detenido no significa que no esté judicializado.

Sin embargo, Longobardi destacó al detención de Edgar Zambrano para buscar un respuesta «¿Por qué Zambrano si y Guaidó no?».