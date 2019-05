Suiza está preparada para defender embajada de EEUU en Venezuela

(16 de mayo del 2019. El Venezolano).- Ante los anuncios de Nicolás Maduro este jueves en el que ordenó aumentar la vigilancia en la embajada de Estados Unidos, el presidente de Suiza, Ueli Maurer afirmó que su país estaba preparado para proteger la sede diplomática.

Maurer aseguró que en abril firmó un pacto con Estados Unidos para proteger la embajada, sin embargo, siguen a la espera de la firma del gobierno madurista.

“Estamos preparados para cuando este mandato (de protección) sea aceptado por Venezuela. Pero ese no es el caso por ahora. Pero estamos preparados”, aseveró Maurer, informó EFE.

“Creo que por las dos partes no hay una muy buena situación en Venezuela y no han presentado una solución para el futuro próximo. Creo que es difícil y tenemos que ir paso por paso. Por el momento, no podemos decidir nada porque la situación es complicada, también en EE.UU. es un poco difícil, un poco loca”.

Una vez que ese acuerdo sea aceptado por Maduro, la legación suiza podrá ofrecer servicios consulares a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela.