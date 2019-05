Carabobeños pierden la paciencia y la tolerancia tras fallas en el suministro de gasolina

(16 de mayo del 2019. El Venezolano ).- La vida del carabobeño ha dado un cambio radical durante estos cinco meses del 2019, agudizándose estos últimos días, debido a la escasez de gasolina.

Y es que ya no es el problema de los apagones y la falta de comida, ahora se suma la falta de gasolina, lo que ha originado que estaciones de gasolinas estén cerradas.

En este sentido, carabobeños han tenido que salir durante estos últimos cuadro días ha efectuar largas colas en las estaciones de servicio, para poder echar gasolina.

Además de las largas colas que se originan, las cuales pueden durar más de cuatro horas, los valencianos han perdido la tolerancia y paciencia, originándose peleas en las estaciones de servicio.

Al respecto, Gabriela Pérez, quien se encontraba en la estación de servicio ubicada en el Trigal Sur, manifestó su molestia, debido a la viveza de muchos valencianos, quienes buscan la forma de no hacer largas colas.

«Llevo más de dos horas en la gasolinera, y cuando abrieron la estación, vinieron los abusadores y se colearon, además de la policía y GN que llegan si hacer cola».

Mientras que Fanny Hernández, que se encontraba en la estación de servicio ubicada en La Ceiba señaló que desde el domingo no ha podido surtir de gasolina debido a las largas colas que se han formado en toda Valencia.

«Tengo menos de medio tanque y estoy buscando donde puedo surtir de gasolina, pero en las pocas gasolineras hay mucha cola«, agregó Hernández.

Además de la problemática de la falta de gasolina, los valencianos han denunciado que los trabajadores de las estaciones de servicio están aprovechando la situación para cobrar más.

Elsy Maldonado, al salir de echar gasolina en la estación de servicio ubicada a pocos metros del distribuidor de El Trigal, indicó que «le dí al bombero 50 bolívares para pagar medio tanque y el señor no me dio vuelto, me dijo que era lo que costaba la gasolina».

A través de las redes sociales se conoció que la problemática de falta de gasolina se agudizó en diversos estados del país, tales como Lara, Mérida, Bolívar, Aragua, Zulia, Táchira, y hasta en Caracas.

Largas colas en la estación de servicio ubicada a pocos metros del Distribuidor El Trigal.

Debido a las largas colas se originó un colapso en la avenida principal de la urbanización El Trigal.



En la bomba ubicada en la autopista Valencia Puerto Cabello, se originó una larga cola que llega hasta puente Bárbula.



Triste realidad vive Maracaibo, marginada en la miseria, sin servicios publicos.

Que falta nos hace Ricardo Aguirre para denunciar en su voz

"..Maracaibo marginada y sin un real.."



Jueves de inmensas colas por gasolina en Maracaibo https://t.co/RTrigTBTCP vía @diariopanorama — Luis Rincón (@LuisRin11280955) May 16, 2019

#16May Escasez de gasolina en #Venezuela la ocasiona el arribo tardío de tanqueros, la falta de unidades de transporte para la distribución y el despacho manual de combustible a los llenaderos. pic.twitter.com/FL3NjoNGNG — Soy Gente del Petróleo (@soygdelpetroleo) May 16, 2019

Fuertes colas en Carabobo por falta de gasolina pic.twitter.com/JDtTdVTriR — Luz Solano (@luz_solano) May 15, 2019

Arrecia la escasez de gasolina en el interior del país. Los coletazos comienzan a sentirse en la ciudad capital. — Isnardo Bravo (@isnardobravo) May 15, 2019