Abogado de Iván Simonovis exigió saber el paradero del preso político

(16 de mayo del 2019. El Venezolano).- El abogado del preso político Iván Simonovis, Joel García, exigió al régimen de Nicolás Maduro saber del paradero del comisario, que se encontraba en su casa cumpliendo la sentencia «casa por carcél».

García se acercó a los alrededores de la vivienda de Simonovis ubicada en La Florida en Caraca, sin embargo, los funcionarios del Sebin le negaron el acceso.

El defensor de Simonovis, explicó «hay rumores que se escapó pero oficialmente no tenemos información, y hasta que Iván Simonovis no aparezca en vida no podemos darle credibilidad a la versiones«.

Sostuvo que «si Ivan se fugó tiene que aparecer, y si dice el Estado que se fugó y no aparece Iván Simonovis entonces estaríamos hablando de una desaparición bastante misteriosa»

“Queremos saber donde está Iván Simonovis, porque él está bajo la custodia del Estado, ellos tienen que saber. Iván tiene un GPS en su tobillo, es imposible que no se sepa donde está, necesitamos saber de él”, destacó García.

De la misma manera, recalcó la preocupación de la esposa Bony Pertiñez que no sabe el paradero de Iván Simonovis. «Vemos el procedimiento policial que hay en los alrededores y la seguridad , por lo que pensamos que pudo haber pasado algo», acotó.

Es de mencionar, la fuerte presencia policial en los alrededores del sector de La Florida y Country Club, en donde se han colocado diversas alcabalas, desde tempranas horas de este jueves