Diputado Gilber Caro lleva 17 días consecutivos secuestrado por el régimen

(13 de mayo de 2019. El Venezolano).- La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Karin Salanova, denunció la situación de secuestro en la que se encuentra el también parlamentario, Gilber Caro, desde el 26 de abril, ya que van 17 días consecutivos en los que se desconoce su paradero.

“Es la segunda vez en tres años, que este régimen violenta sus derechos. No sabemos oficialmente dónde y en qué condiciones se encuentra Gilber Caro. Hay que recordar que la primera vez que lo detuvieron le dieron comida contaminada y salió en muy mal estado, por lo que desde Voluntad Popular y la (AN) exigimos una fe de vida de él«, dijo Salanova.

Theresly Malavé, abogada que lleva el caso, recordó que “la jueza Luz Mariela Santafé, quien estaba a cargo de la causa anterior, huyó del país con el expediente de Gilber Caro y públicamente le pidió disculpas, porque sabía que su detención fue injusta. Ahora lo encarcelan de nuevo, violando sus derechos, sin causas justificadas y sin suministrar información oficial”.

La jurista explicó, por su parte, que la excusa que usan para su detención es que no se presentó el 22 de abril y, por eso, presumen que sale la orden de captura el 23 del mismo mes, hecho que consideró ilógico, porque no concuerda con la realidad de cómo se sigue ese proceso en los tribunales.

“Esa rigidez en la presentación no es habitual, por lo que no es un incumplimiento (…) La dinámica que se manejaba era que él a veces se presentaba unos días antes o unos días después, dependiendo su agenda en la AN, además de que los juzgados no trabajan corrido. Si ese es el motivo de la detención o cualquier otro, igual deben darle el derecho a la defensa.”

Malavé informó que el caso está ante el Tribunal Sexto Militar del estado Carabobo y que la poca información que manejan es de manera extraoficial. “Queremos conocer oficialmente todo lo que ocurre con Gilber Caro, dicen que está en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que está bien, pero no hemos podido confirmar eso”

Perseguidos por el régimen

Salanova también pidió fe de vida del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, al afirmar que no puede ser que hasta la fecha nadie lo haya visto y se desconozca su condición actual de salud.

“Todos los coordinadores que ha tenido Voluntad Popular, desde su creación, han sido perseguidos, comenzando por su fundador Leopoldo López, hasta su último coordinador político y diputado, Juan Andrés Mejía. Hoy vemos como muchas casas de diputados y dirigentes políticos han sido marcadas y sus familias hostigadas”.

La parlamentaria informó que 19 activistas de la tolda naranja a nivel nacional se encuentran actualmente detenidos, 17 diputados de la Asamblea Nacional son perseguidos, mientras que la cifra de presos políticos asciende a 900.