¿Indulto o Conveniencia? La patria lo vale, por José Gregorio Briceño Torrealba

(12 de mayo del 2019. El Venezolano).- Hoy en día puedo asegurar que a una inmensa mayoría de los venezolanos le cambió la vida desde que Hugo Chávez llegó al poder capitalizando el cansancio del pueblo ante tanta indiferencia y apatía por las necesidades del país por parte de la dirigencia de entonces.

Surgieron nuevos partidos, liderazgos, la gente en general le dió la espalda a lo conocido. Esa masa mayoritaria que creyó en un cambio para mejor también en el pasar del tiempo se convenció por los terribles hechos que hoy recrudecen la realidad cotidiana de nuestra gente que la propuesta de Chávez era un fraude.

Luego de ese avasallante apoyo esperanzado ¿quién es el juez para dar indulto o perdón a quienes apoyaron esa nueva esperanza para el país?

Lo cierto es que la hecatombe que está viviendo mi amada patria es indescriptible, es insoportable saber y ver como se está muriendo la gente en los hospitales por falta de insumos y de hambre en todo el territorio nacional, los paramilitares del narcorégimen llamados «colectivos», matando gente inocente impunemente, como nuevo ataque están asaltando las universidades para arrebatarles la autonomía universitaria como sucedió está semana con la máxima casa de estudios del oriente venezolano como lo es la U.D.O.



Cada día una transgresión, una violación, la ley no vale para nada ni para nadie, hace días pudimos ver como la gallera del capo Diosdado Cabello, llamada Asamblea Nacional Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria a varios diputados de la Asamblea Nacional descaradamente, como es usual en su modus operandi, sin ninguna legalidad además de matizar los hechos con nuevas barrabasadas, esta vez los cuerpos de seguridad siguiendo instrucciones del capo secuestraron al Diputado Edgar Zambrano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la forma más violadora de Derechos Legales y Humanos, llevándoselo preso dentro de su mismo vehículo con una grúa.



Este capo, el cerebro de las torturas, desapariciones y asesinatos, es autor intelectual directo de todas las tropelías y su placer es mofarse luego de hacer sus fechorías. Junto con su peón recién reenganchado, Gustavo González López, brazo ejecutor de sus antojos sanguinarios, no acata procedimientos de fiscales ni ninguna orden que no sea de su amo el capo.

Por tanta gente que ya ha desertado de los cuerpos de inteligencia y de las fuerzas armadas, además de investigaciones con pruebas de periodistas respetuosos de la veracidad, sabemos que es el responsable del caso de la muerte del concejal Fernando Albán y de innumerables casos de crímenes de lesa humanidad ya documentados y expuestos en los expedientes que más temprano que tarde se traducirán en sentencias punitivas para estos engendros.



La narcotiranía Venezolana está superando con creces a todas las dictaduras de derecha y de izquierda en todo el planeta definitivamente y gracias a todos los avances estratégicos asumidos por el presidente encargado @jguaido estamos confiados y seguros de que este panorama tan asfixiante y perturbador terminará en muy poco tiempo, pero es imperante trabajar más unidos que nunca para poder lograr la verdadera libertad y la democracia, con objetividad, sin odios ni resentimientos. En muchos casos la conveniencia manda a pesar de lo terriblemente crueles que fueron algunos venezolanos cuando formaban parte del cogollo del poder.



Escribo esto rememorando cual fue mi experiencia y mi actuación frente al control que quería obligar siempre el PSUV, en el año 2012 cuando a sabiendas de las consecuencias y con una trayectoria ya desde el año 2007 afrentando decisiones e imposiciones lo que me mereció aislamiento en asignación de recursos y otros desplantes, finalmente me enfrenté a Chávez con mucho coraje e hidalguía por el caso suscitado a raíz del derrame de petróleo cuando querían forzarme a suministrarle agua contaminada a la población de la capital del estado Monagas ( Maturín) no importándole la salud y la vida de miles de personas. Asumí las terribles consecuencias, por cierto idénticas o en algunos casos peores de lo que están viviendo los opositores actualmente, incluyendo la burla del capo del Cartel de los Soles quien siempre envidió tener un liderazgo auténtico en su tierra.



Asaltaron la policía del estado con tanquetas del ejército, allanaron las dependencias de la gobernación sin orden judicial y sin la presencia de un fiscal del ministerio público, allanaron la finca de la familia en plena producción, que tiene más de 120 años de fundada y somos la tercera generación y la saquearon, allanaron la emisora La Caicareña y le robaron todos sus equipos y la cerraron, sufrí un atentado en el cual murieron uno de mis escoltas, padre de 3 niños y un delincuente, ilegalizaron mi partido – MIGATO – (Movimiento Independiente Ganamos Todos) fundado en 1997, siendo el primer partido político ilegalizado en el país por la narcotiranía.



Desde febrero del 2012, hicieron de todo para que RENUNCIARA y no RENUNCIÉ, resistí todos los embates miserables de todas las instituciones del estado Venezolano, no les salí corriendo, resistí 10 meses y doce días, hice las cruzadas en todo el estado alertando lo que era el sistema comunista por todo lo que venia viendo, pero resistí hasta que terminé mi segundo mandato el 16 de diciembre del 2012.



Por cierto en esas elecciones y vista la ilegalización de MIGATO, con dificultad para conseguir un partido para que mi postulación a la reelección, me postulé por iniciativa propia y recibí poca SOLIDARIDAD pública de nadie, fueron muy escasas las excepciones.



Cómo era de esperarse se robaron las elecciones para poner a una desconocida por el pueblo de Monagas y ya visto que era inminente que vendrían a apresarme, salí de mi país por la serie de amenazas contra mi familia, después de un año no encontraban de qué forma imputarme ya que la misma Contraloría General de la nación, manejada por un militante del partido de gobierno (PSUV) no pudo en 8 años sancionarme administrativamente y no tuve nunca ninguna imputación por ninguna causa ni civil ni penal en ningún tribunal de la República porque si la hubiere tenido, obviamente sería otro preso más ya que me enfrenté duramente en los medios de comunicación tanto nacionales e internacionales por más de 10 meses.

Luego y como continuidad de la persecución, a la diputada del parlamento Venezolano María Mercedes Aranguren, miembro de la fracción de MIGATO, la amenazaron, intentaron sobornarla a través de mensajes enviados con militares de alto rango bajo chantajes, sufrió acoso sicológico, físico y le allanaron la inmunidad parlamentaria de forma express, con argumentos baladíes, inventando algo relacionado con la fundación del Estadio Monumental, sólo porque no aceptó votar por una nueva ley habilitante y faltaba el voto de ella pues se requería llegar al voto 99.



Recuerdo todo esto porque actualmente vemos a la destituida Fiscal de la República LUISA ORTEGA DÍAZ con gran protagonismo en la oposición, buscando indulgencias y entre sus actos forjados y trabajos sucios, fue ella quién fabricó un expediente después de que salí de Venezuela, también fue la que solicitó el antejuicio de mérito y en la audiencia «pública» (no fue transmitida ni grabada) del Tribunal Supremo de Justicia acusó a la ex Diputada María Mercedes Aranguren inventando unos delitos que nunca fueron probados de cambio ilícito de dólares y asi pedir el allanamiento y poder incorporar al suplente el cual es pieza del capo Cabello y cumple sus órdenes. Durante la intervención ni siquiera miró a la diputada a sabiendas de que era falso todo el guión que sus asistentes armaron para complacer a su jefe para ese momento.



Por otra parte, otros disidentes en pecado mortal, los generales Miguel Rodríguez Torres y Hugo «el pollo» Carvajal Barrios hoy en desgracia con el chavismo, fueron directores de la inteligencia Militar y Sebin, ejecutores de mi persecución desde el año 2006 cuando comenzaron a intervenirme mis teléfonos del despacho y los particulares, por orden del criminal Diosdado Cabello, hoy también están en contra de la narcotiranía.

Rodríguez Torres fue el elegido por Chávez para entrenar y dar armamento a los colectivos, creador de la celda de tortura “La Tumba” en la sede moderna del SEBIN y ni hablar de las complicidades y tareas sucias ejecutadas por el Pollo Carvajal todas ordenadas por el galáctico supremo y el capo. En resumen todos embarrados de muchas cochinas acciones.

A lo que me refiero es que necesitamos tanto de todos, a pesar de que hay quienes agredieron al pueblo y quienes lo defendimos, si tenemos que unirnos todos los venezolanos tanto los que fueron nuestros verdugos y causantes de tanto sufrimiento, separación de las familias, planificadores de mi atentado, exiliado por más de 6 años y medio, perseguido, amenazado, calumniado, traicionado e indefenso y si tenemos que perdonar y unir esfuerzos por la libertad de mi amada patria, lo acepto.



La reflexión y reconstrucción de hechos comparativos cabe justo en estos momentos cuando la libertad está a la vuelta de la esquina y se escuchan muchas voces queriendo ser verdugos y sacando cuentas de pureza opositora lo que no ayuda a avanzar en la reconstrucción del país con ese mismo pueblo que una vez creyó en el bodrio socialista.



Mi solidaridad con los partidos políticos y especialmente con todos los diputados en estos momentos difíciles de gran incertidumbre y los invito a que se llenen de paciencia, inteligencia, coraje y que cualquier decisión que tomen, bien sea de asilarse, como resistir y quedarse o salir del país, serán actos dignos que todos los venezolanos lo sabremos valorar.

Trabajaré sin cansancio para execrar al comunismo dondequiera que esté, hoy sólo anhelo que se despejen los obstáculos para dar los golpes finales al esperpento rojo y lucho con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA



Unidad, unidad, la patria lo vale todo, viva Venezuela !!!