(09 de mayo del 2019. El Venezolano).- El Parlamento venezolano ofrecerá detalles sobre la movilización del próximo sábado este 10 de mayo convocada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

El ente legislativo convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 11:30 a.m. junto a Stalin González, vicepresidente de la AN; Edinson Ferrer, secretario de la AN, y demás dirigentes políticos.