Diputado Richard Blanco denunció que en las próximas horas realizarán un supuesto allanamiento

(9 de mayo del 2019. El Venezolano).- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco denunció que ya fueron informados que en las próximas horas acudirán a su casa en un supuesto allanamiento.

Estas declaraciones las ofreció este jueves, luego de que ingresará a la residencia del embajador de Argentina en Caracas, tras la detención del vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano.

Con respecto a la decisión de pedir protección, el parlamentario afirmó que “yo ni soy tonto, ni me chupo el dedo y sé por donde vienen (…) Yo no me estoy escondiendo, no le tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo, ni estoy con mascaras”.

Lea También: Diputado Richard Blanco solicitó protección como huésped en la Embajada de Argentina

Blanco aclaró que hasta el momento una solicitud de asilo está descartada.

De la misma manera, se pronunció sobre el recibimiento del embajador de Argentina, señalando que “está siempre a la orden en la lucha por Venezuela. Me pidió que me sintiera como en mi casa”, por lo que expresó su agradecimiento por la atención recibida en calidad de huésped.

Por último, el diputado Richard Blanco, indicó que no había conversado con el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó sobre su decisión de ingresar a la residencia de Argentina.

Con información de La Patilla