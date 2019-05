Diego Arria rechazó el secuestro del diputado Edgar Zambrano por parte del Sebin (+vídeo)

(9 de mayo de 2019. El Venezolano).- El dirigente opositor venezolano, Diego Arria, rechazó este jueves lo que calificó como el «secuestro» del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A juicio del también ex embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zambrano no solo representa una autoridad en la directiva de la AN, sino que su cargo equivale a ser el vicepresidente del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

Lea también: Sebin secuestró al primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano

El parlamentario fue detenido arbitrariamente en horas de la tarde del miércoles 8 de mayo, por funcionarios del Sebin, quienes remolcaron con una grúa el vehículo en el que se encontraba, ya que se negó a bajarse y entregarse.

Este secuestro responde a una decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, que responsabilizó a Zambrano y otros 10 diputados por la supuesta «comisión flagrante de delitos», luego del alzamiento cívico militar registrado el 30 de abril.