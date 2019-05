¿Ha visto usted a esta niña?: historia de un secuestro

(8 de mayo de 2019. El Venezolano).- Su nombre es Keira Alba Rinaldo de 10 años. Su padre, el cubano y con nacionalidad española, Pedro Alba Linares, en una trama de corrupción que involucró a funcionarios públicos, se la arrebató a su madre y se la llevó de Venezuela, a pesar de tener prohibición de salida del país. Se presume que estarían en Estados Unidos, España o Argentina.



La joven madre venezolana, Isabel Rinaldo, no ve a su pequeña hija Keira desde el 31 de julio de 2017. El padre de la menor, el cubano y con nacionalidad española, Pedro Alba Linares, tejió una trama de corrupción junto a funcionarios públicos, para arrebatársela y todo apunta que la sacó de Venezuela, a pesar de que existía una orden de prohibición de salida del país para él y la niña.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que opera en la actualidad en Venezuela, ordenó una Alerta Roja en diciembre pasado contra Pedro Alba Linares, pero esa decisión y otras aún no se ejecutan porque a la fecha, sin ser un caso político, no han sido publicadas, lo que mantiene de manos atadas a los cuerpos policiales.

En esta trama de corrupción están involucrados, aparte de Alba Linares, un subdirector de Familia, integrantes del Consejo de Protección del Municipio Libertador de Caracas, de la Fiscalía y de la Lopnna venezolana.

A Isabel no le ha quedado otro recurso que denunciar esta situación a través de las redes sociales (así fue como conocimos de este caso), con la esperanza que alguien que sepa del paradero de Keira se lo informe. Como es lógico, está desesperada y necesita todo el apoyo posible ante la pesadilla que vive a diario.

QUIÉN ES PEDRO ALBA LINARES

Isabel Rinaldo, entrevistada por El Venezolano, habla de su expareja y de todas las penurias que ha pasado para obtener justicia.

-Pedro Alba Linares, es cubano de nacimiento, se nacionalizó español en el 2010, y posteriormente se trasladó a Miami acogiéndose a la Ley Cubana. Allí es chofer de camiones en ruta desde Miami hasta California. Lo conocí en España en el año 2007 por medio de una amiga. Tuvimos una relación de tres años y medio, dentro de la cual procreamos a mi hija Keira. Él nos abandonó en España, cuando la beba tenía 2 años y medio, y su destino era Estados Unidos… Cuando nos abandonó, yo decidí regresar a Venezuela con mi pequeña hija, pues no podía sostenerme sola en España donde no tenía familia.

Pedro Alba Linares. (Foto cortesía)

– ¿Explique cómo se desarrolló todo el proceso judicial que la perjudicó?

– Como dije, regresé a Venezuela a casa de mi madre. Allí la relación con ella no fue fácil, porque ella estaba separada de mi padre y no quería que yo tuviera relación con él. Yo siempre propicié desde Venezuela la comunicación entre mi hija y su padre. De repente, un día del mes de enero de 2017, fui citada al Consejo de Protección de Libertador en Caracas, y es cuando me entero de una denuncia falsa que hizo Alba Linares hacia mi persona en componenda con mi madre, lastimosamente.

-Tuve que esconderme –prosigue la señora Rinaldo- por la persecución que hicieron hacia mi hija y hacia mí, hasta que un día, cuando supe que había una denuncia penal en mi contra, decidí ir a la Fiscalía a ponerme a derecho. Ese es el momento en que me detienen de manera violenta, por orden de la Fiscal Encargada de la Fiscalía Centésima cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien era pareja del Sub Director de Familia, Felipe Hernández Trespalacios. Y las funcionarias del Consejo de Protección que fueron a la Fiscalía se llevaron a mi hija para entregársela en ese momento no sé a qué persona, porque su padre salía y entraba al país de manera constante, de lo cual tuve conocimiento, por los movimientos migratorios que reposan en el expediente penal. Al día siguiente se hizo mi audiencia en tribunales, me dan la libertad, pero ya no tenía a mi hija y más nunca supe de su paradero. También allí me enteré que existían expedientes en Lopnna iniciados por Pedro Alba desde el año 2016, por Régimen de Convivencia, otro por Modificación de Custodia, los cuales impulsó desde el extranjero a través de apoderados, indicando que quería llevarse a mi hija del país porque aquí en Venezuela no había buenas condiciones para que ella viviera bien. Como esos procesos no le funcionaron, al no conseguir quitarme a mi hija, inventó el proceso penal con el sub director de Familia de ese momento, Felipe Hernández Trespalacios, y una secretaria de Lopnna, Carmen Sotillo, que era la secretaria de uno de los tribunales de los casos de Lopnna y quien dejaba constancia que había sido citada para los procesos, sin que fuese verdad.

-Luego –continúa la entrevistada-, la secretaria se fue de la LOPNNA y destituyeron del Ministerio Público a Felipe Hernández Trespalacios, y ellos se constituyeron en los abogados de Pedro Alba en el proceso penal iniciado en mi contra, por denuncia falsa que presentaron ante el Consejo de Protección, y que luego conoció en Fiscalía la novia de Hernández Trespalacios, así como uno sus abogados en los procesos de Lopnna.

La señora Rinaldi hace un paréntesis en su narración y aclara que al inicio de ese proceso Trespalacios seguía trabajando en la institución del Ministerio Público y dirigía desde allí todo.

-Isabel, Ud. y sus apoderados legales han denunciado que la niña le fue arrebatada por medio de una componenda entre el papá de la menor y funcionarios públicos. ¿Cómo es posible esto?

–Sí. En todos los procesos de Lopnna se alegaron estas circunstancias evidentes, pues se demuestran dentro de los propios procesos. Actualmente existe una investigación ante la Fiscalía 5ta. contra la Corrupción del Ministerio Público, por denuncia de los actos de corrupción evidentes, donde investigan a todas las personas involucradas en esta componenda.

-Esta investigación –añade la señora Rinaldo- cursa en la Fiscalía 90 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Y, en fecha 13-12-2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que se cumplieran las decisiones de Lopnna, que luego ordenó a mi favor la custodia de mi hija; así como que se abriera una investigación por la desaparición de mi hija Keira Alba, también, prohibición de salida del país y la difusión de Alerta Roja contra Pedro Alba. Es importante decir que mi hija tenía esa medida de prohibición de salida del país decretada por Lopnna para protegerla, porque estaba desaparecida y su padre no la llevaba a las audiencias en los procesos iniciados por él, pero en estos momentos no sabemos dónde está.

-Aprovecho la oportunidad que me brinda El Venezolano para implorar ayuda al Ministerio Público y a los Tribunales, para que le den curso a las denuncias que existen por la desaparición de mi hija, inicien su búsqueda, se produzca su restitución a su madre como ha sido ordenado por los tribunales y también se adelanten e impulsen los casos donde denuncié a Pedro Alba Linares y a los funcionarios públicos que lo ayudaron a cometer estos hechos con denuncias falsas, ya que esos expedientes parecen no avanzar. Espero que las instancias judiciales y el Ministerio Público actúen en consecuencia y me ayuden a reencontrarme con mi hija, que es a quien se le ha perjudicado más con este actuar inhumano de su padre y de los órganos del Estado de mi país, que no han podido frenar estos actos.



Isabel Rinaldo. (Foto cortesía)

-Señora, ¿cuánto tiempo tiene usted que no ve a su hija? ¿No tiene idea dónde podría estar?

-Un año, nueve meses y 8 días (para la fecha en que se realizó la entrevista). No sé dónde pueda estar, puesto que se desconoce la dirección del papá de la niña y ha quitado de las redes su imagen. Su familia vive en España, en La Coruña, una tía paterna en Cuba y un primo del padre en Argentina. El vino a Venezuela con su hermana para hacer todo esto, pero tampoco sé dónde está ella. Pido a las autoridades de los EEUU que informen si está allí PEDRO ALBA LINARES porque él es residente del estado de la Florida, trabaja allí como camionero, y pienso que mi hija puede estar allá ilegalmente. Con esa información podría acudir a solicitar me sea devuelta mi hija y poder verla.

– ¿Puede decir los medios de contacto para que una persona se comunique con usted si sabe dónde está su pequeña hija?

-Sí, mi correo es Isarinaldo@gmaill.com y también pueden contactarme al número de teléfono de Venezuela +58 424 220 817. No descansaré hasta que pueda volver a reuniré con ella.

Amigos lectores, ayuden a encontrarla, sus identidades quedarán a buen resguardo…

Entrevista por Alfredo Conde | Twitter: @Alconde