Freddy Guevara cumplió un año y seis meses asilado en la Embajada de Chile en Caracas

(07 de abril del 2019. El Venezolano).- Freddy Guevara,diputado de la Asamblea Nacional y miembro del partido Voluntad Popular, cumplió el pasado 7 de mayo un año y seis meses de asilado en la embajada de Chile, luego que se transformara en uno de los objetivos del régimen madurista.

Las protestas de 2017 fueron el detonante de esta persecución que se hizo tangible el 3 de noviembre de 2017, cuando, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó retirar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara.

Asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir, fueron algunos de los delitos que le imputaron. Asimismo, también se le prohibió la salida del país, mientras perdía su inmunidad parlamentaria.

“Esos usurpadores del TSJ y de la Fiscalía me acusa de unos delitos que no he cometido pero motivados por unos hechos que yo reconozco. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llame a la calle, y creo en la desobediencia civil, la convoqué y la volveré a convocar”, dijo Guevara en un audiovisual difundido por la tolda naranja tres días después.