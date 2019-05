Ramos Allup decisión del TSJ: no tiene peso jurídico y solo revela la perversidad del fiscal

(7 de mayo del 2019. El Venezolano).- Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen Nicolás Maduro sobre allanar la inmunidad de algunos parlamentarios, Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que «no tiene peso jurídico y solo revela la perversidad del Fiscal».

Durante la sesión de la AN efectuada este martes, afirmó que

«este es un esperpento que no tiene nada de jurídico, revela no solo la perversidad del ponente y del fiscal, la intención del gobierno de usar un Estado de derecho inexistente para seguir perpetrando fechorías, esto es una bazofia»,

El parlamentario afirmó que el TSJ del régimen de Maduro debió adjuntar el Código Penal a la acusación contra el parlamentario Edgar Zambrano. «En los delitos que le imputaron a Edgar Zambrano, yo no sé para que le pusieron hacer especificaciones, simplemente lo que han debido es engraparle el Código Penal y decir los delitos que se le imputan van en el anexo”, agregó Allup.

Es de mencionar, que el pasado 2 de mayo la Sala Plena del TSJ decidió admitir la responsabilidad del parlamentario Edgar Zambrano por los delitos que atentan contra el Estado venezolano.

