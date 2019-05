Los Estados Unidos y Rusia están jugando un juego de póquer High Stakes en Venezuela, por Kents Mores

(5 de mayo de 2019. El Venezolano).- A medida que el drama se intensifica en las calles de Caracas, el futuro de Venezuela se jugará en un juego de póquer diplomático de alto nivel entre los EE. UU. Y Rusia.

He tenido la oportunidad de comparar notas con contactos en el aparato de políticas de ambas naciones, y me reuniré con colegas de la comunidad energética global cuando regrese a mi base en Florida mañana.

Basta con decir que esto va a ser un fin de semana largo.

Sin embargo, de mis conversaciones ya han surgido tres asuntos importantes de importancia …

Un golpe militar fallido

Primero, Washington quiere garantizar una transición de poder sin sacrificar la hegemonía de los Estados Unidos en las enormes reservas de petróleo venezolanas que están disponibles.

El petróleo pesado de la cuenca del Orinoco, hasta hace poco considerado exportable solo con descuento, ahora es un elemento importante en las mezclas de crudo que necesitan las refinerías en todo el mundo. El hecho de que la red Citgo en los Estados Unidos siga siendo propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA también es motivo de preocupación.

Segundo, ya no es suficiente que el actual presidente de ese país renuncie al poder y escape a un lugar como Cuba.

La Administración Trump ha llegado tarde a la conclusión de que permitirle una etapa en cualquier lugar equivale a poner en peligro la transición en Caracas. El torpe cambio de énfasis a mediados de la temporada a principios de esta semana dio a conocer a las figuras de la oposición venezolana en una situación vergonzosa una vez que la multitud inundó una confrontación con unidades militares que aún son leales al titular.

Tercero, los EE. UU. Deben proporcionar una salida a Rusia, Moscú le ha brindado a Caracas un importante apoyo financiero, tiene tropas de apoyo en el país y no permitirá que Washington controle a Venezuela luego de cualquier transferencia de poder político allí.

Es este último elemento el que hace de la crisis actual una fuente de graves fricciones geopolíticas.

Eso acaba de ser el tema de una de mis sesiones informativas especializadas recientemente. Titulado “Russian-U.S. Las tensiones aumentan con el control del petróleo venezolano «, definió la situación de esta manera:

Venezuela Estado Fallido

Parece que no podemos evitar centrarnos en el colapso en curso en Venezuela y el impacto que el choque de trenes está teniendo en el mundo del petróleo. Sin embargo, hay una razón fundamental por la que esta atención está justificada. A menos que las fiestas internacionales sean muy cuidadosas, esta va a dar paso a algunas colisiones desagradables.

Tanto en mi carrera académica como en mi carrera de inteligencia, pasé bastante tiempo considerando lo que sucede en los llamados «estados fallidos».

Estos son países en los que el gobierno ha perdido tres ingredientes esenciales para gobernar: (1) soberanía (determinada por la aplicación de la ley central) sobre el territorio dentro de las fronteras nacionales; (2) supervisar una economía doméstica funcional y un sistema fiscal; y (3) actuar como miembro trabajador de la comunidad internacional. En pocas palabras, un estado fallido ha perdido la capacidad de brindar protección legal o económica a sus ciudadanos.

Venezuela cayó dentro de esa definición hace algún tiempo.

Tradicionalmente, un estado fallido se caracterizaba por una implosión administrativa interna, que parecía figurar como una bola que se había quedado sin aire. Eso, a su vez, produjo un vacío de poder que tendió a chupar tanto en los estados vecinos como en los principales actores globales.

Como llegué a reconocer personalmente durante la Guerra Fría, los estados fallidos eran peligrosos como causa de tensiones intensas entre las potencias dominantes. En ocasiones, generalmente mediante el uso de sustitutos, eso incluso se extendería a las hostilidades.

Más recientemente, se ha desarrollado una alternativa en la que los estados fallidos son marginados en lugar de ser blanco de los grandes. Pero ese no ha sido el caso cuando los estados en cuestión tienen algo que las grandes potencias no se pueden ignorar como el Petroleo.

Doctrina Monroe, Problemas Monroe

Venezuela no necesita ser considerada como una venta de fuego emergente para que esto ocurra. Sí, en el papel, Caracas tiene las reservas de crudo más grandes del mundo y, hasta hace unos años, era regularmente el segundo productor más grande en la OPEP (después de Arabia Saudita).

Pero este no es un Japón de 1941 que busca desesperadamente una fuente de energía. Los dos países primarios en el entorno actual, EE. UU. Y Rusia, tienen un amplio suministro interno y son dos de los tres mayores productores (una vez más, el otro es Arabia Saudita) en todo el mundo.

Hoy, mis preguntas tienen dos elementos distintos.

Primero, ¿Cómo la condición y la confiabilidad de la producción y las exportaciones de petróleo venezolanas afectan la penetración y los precios de los mercados estadounidenses o rusos?

Segundo, Dado que las exportaciones de petróleo son el motor dominante de los ingresos venezolanos, ¿cómo el colapso en ese sector debilita la posición de los gobiernos de Caracas en el hemisferio occidental?

Ambos elementos impactan en lo que hacen Washington y Moscú. El segundo también tiene ecos de cómo los estados fallidos tradicionales amenazaron con ampliar una zona de conflicto.

Rusia continúa apoyando a Nicolás Maduro, el titular de la presidencia venezolana después de la última elección (altamente sospechosa). Maduro fue el sucesor seleccionado de Hugo Chávez. Sucedió a la oficina después de la muerte de Chávez en 2013 y posteriormente ganó una elección impugnada por su cuenta.

Por otro lado, Estados Unidos está respaldando a Juan Guaidó, Guaidó es el presidente (es decir, el funcionario que preside) de la Asamblea Nacional, la legislatura del país que invalidó la elección de Maduro. En consecuencia, la Asamblea invocó una cláusula en la constitución del país para designar a su oficial presidente (Guaidó) como presidente nacional en funciones.

Para sorpresa de nadie, Rusia y los Estados Unidos no han podido llegar a ningún consenso sobre qué hacer. Las conversaciones en Roma resultaron en una falla de los dos poderes para encontrar un terreno común.

Las fuentes rusas me han dicho que casi no anticiparon un avance diplomático, pero aprovecharon la ocasión de las conversaciones para proporcionar una advertencia pública a los Estados Unidos para que no intervinieran militarmente. Aquí, dados los asuntos de geografía y disposición de tropas, Washington claramente tendría la ventaja, al menos inicialmente.

Sin embargo, aparte de algunos expertos de los medios de comunicación, ninguna de mis fuentes dentro de The Beltway (de todas las tendencias políticas) considera una incursión estadounidense en Venezuela como una opción válida. Todos mis contactos están de acuerdo en que el traslado de las tropas estadounidenses a Venezuela es bastante fácil, pero sacarlos sería una pesadilla.

Sí, uno mantiene todas las opciones «sobre la mesa» en tal postura, sin embargo, esas alternativas que no tienen juegos finales realistas y calculables generalmente se mueven al final de la cola de la política.

El peligro surge cuando los eventos deterioran una situación más allá de las intenciones iniciales de mayor poder. Venezuela está empezando a recordarme la crisis del Congo a principios de los años sesenta.

Luego, los vacíos de poder, las guerras civiles y los disturbios étnicos llevaron a varias «guerras de poder» africanas entre Moscú y Washington durante los años sesenta. CIA y KGB / GRU se mostraron activos como actores precipitantes en todos ellos.

Nada más que en el Congo, donde se enfrentaron tres presidentes opositores, se produjeron asesinatos y una nación fue arrojada a un feo baño de sangre. La actual República Democrática del Congo (que no es ni genuinamente democrática ni república) todavía tiene las cicatrices del período anterior.

Hace unos años, como parte de una asignación del gobierno, me vi envuelto en este lío en curso. El tema involucró una disputa entre la República Democrática del Congo y la vecina Uganda sobre los derechos del petróleo que se adhieren a su frontera en la región del lago que abastece al Nilo Blanco. Los desacuerdos subyacentes no habían cambiado mucho en cincuenta años.

En aquel entonces, los soviéticos apoyaban a un presidente (Lumumba) y los estadounidenses a otro (Mobutu). Moscú envió tropas (en su mayoría cubanas), mientras que Washington respondió con un aumento de las operaciones encubiertas. Una de estas operaciones fue el asesinato de Lumumba.

Los asuntos en Washington llegaron a su punto culminante una noche cuando miembros de la dirección del Congreso obligaron al presidente Lyndon Johnson a retornar a las tropas estadounidenses que ya se encontraban en tránsito aéreo a través del Atlántico para su despliegue en el Congo.

Las crisis tienen una forma de comenzar como pequeños pasos calculados, solo para transformarse en bolas de nieve que descienden sin control. Estamos en una coyuntura hoy con Venezuela.

Cit-Come, Citgo

Que Estados Unidos y Rusia no puedan estar de acuerdo en Roma no es nada nuevo. No obstante, las conversaciones abortivas han resaltado un tema principal. Un aspecto central de la desintegración de la economía doméstica ha sido la incapacidad de Venezuela para controlar el flujo de ingresos de sus propias exportaciones de petróleo.

Y es de cierto interés que este problema se centre actualmente en un aspecto de ese control de petróleo … uno en el que tanto Moscú como Washington pueden estar de acuerdo.

Como he señalado anteriormente, los continuos préstamos rusos y chinos al gobierno en Caracas han dado lugar a que Venezuela pierda el control sobre sus ingresos de exportación de petróleo, no obstante, esos préstamos permanecen en mora.

Ambos tenedores de deuda se han movido «hacia arriba» para adquirir un control efectivo sobre los activos petroleros de Venezuela, entre esos elementos de interés se encuentra la adquisición del propio petróleo crudo, eso ha preparado el escenario del último punto de inflamación entre Rusia y los Estados Unidos.

PDVSA, la compañía petrolera nacional venezolana, ha confirmado que el petróleo contratado a los Estados Unidos ha sido redirigido a la petrolera estatal rusa Rosneft. Esto es en respuesta a las sanciones de los EE. UU., de acuerdo con mis contactos de PDVSA.

Pero el gravamen va más profundo es, las exportaciones de petróleo en cuestión están destinadas a Citgo, la red de refinerías y minoristas en los EE. UU, que aún es propiedad técnica de PDVSA, además, gran parte de la deuda de PDVSA asociada con Citgo ya está en manos de Rosneft.

La disposición de esa deuda ha sido motivo de cierta preocupación en Washington, tal como se construye actualmente, un movimiento de Rosneft para adquirir una compensación por los créditos en mora extendidos a PDVSA significaría que Rosneft adquiriría el control sobre los activos en los Estados Unidos.

Para los responsables políticos estadounidenses, Rosneft que obtiene el control sobre el petróleo crudo que aún está bajo la autoridad de exportación de Venezuela es preferible a la compañía rusa que adquiere los activos nacionales de los EE. UU. (Y / o los flujos de ingresos de ellos).

Como resultado, el movimiento de Rosneft ha conducido a una respuesta bastante silenciosa de Washington.

Mientras tanto, PDVSA ha estado perdiendo una serie de desafíos judiciales de Estados Unidos en asuntos que van desde la falta de pago hasta el soborno, esto está acentuando la crisis, promoviendo la confiscación directa de los activos de PDVSA en los EE. UU. Y es probable que divida las posiciones estadounidenses y rusas.

En definitiva, un disparo evadido. Pero hay una barrera formándose en el horizonte.