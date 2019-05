Debilitados hasta la médula, leales a la Patria, por El Gato Briceño

(5 de mayo de 2019. El Venezolano).- Quién puede creer que los militares, en quienes los países invierten tanto dinero y a los que durante su formación se les entrena en leyes y valores, cuyo objetivo casi único es defender a su patria, escudar la soberanía, evitar que cualquier invasor la ocupe físicamente o peor, con fines de apropiarse de instituciones y riquezas, sean los primeros alcahuetes de la invasión cubano/rusa/árabe y China, que se perpetra desde hace ya muchos años por instrucciones del difunto super galáctico Hugo Chávez, quién es el responsable principal de la entrega de la patria y el fundamental traidor que originó toda esta pesadilla en Venezuela. Permiten que intrusos extranjeros los humillen, se rían de sus jerarquías y les den órdenes despectivamente, apoyados en el extraordinario poder que los Judas que hoy usurpan el poder, les han dado. Perdieron la capacidad de reconocer la ley, no delimitan los abusos del régimen y le rinden honores a quienes usurpan el gobierno. En los altos niveles los compran con prebendas les dan carros último modelo, contratos, viviendas lujosas y participación en las redes del narcotráfico y en los bajos niveles, o sea, la tropa los someten y los ciegan con el discurso resentido y falso de que estamos siendo invadidos por el imperio y alguna cajita de comida para matar el hambre. Miserables artificios para dominar al pueblo uniformado. Muestra de la sumisión y reflejo de que Vladimir Padrino, es el mayor traidor a la patria y de que somos una vulgar provincia Cubana, con el protectorado de los Rusos, fueron los twist de Vladimir Padrino y Miguel Diaz Canel dictador de Cuba, que tenían el mismo contenido, este mequetrefe cobarde a quien le imponen lo que debe escribir desde Cuba.

Sin embargo en los últimos años se han producido, en algunos casos sigilosamente y en otros estruendosamente numerosas bajas, pues los militares que están cansados de estar supeditados a los chulos cubanos se han revelado a dicha invasión e intromisión descarada. Otros, específicamente la tropa, ha desertado y se ha ido fuera formando parte hoy en día de la diáspora de casi 5 millones de venezolanos fuera del país, buscando comida, salud y bienestar. En lo que va de año y gracias a la estrategia adelantada por el presidente encargado @jguaido las deserciones y enfrentamientos han aumentado y especialmente las de los oficiales de alto rango y eso ha debilitado hasta la médula al sostén de la tiranía.

Acontecimientos sobrevenidos en los últimos días nos patentizan que estamos en el camino a la puerta que se abrirá hacia la libertad y la paz para nuestro pueblo.Vimos como el pasado martes 30 de abril, millones de venezolanos nos despertamos con la emoción o ilusión de que Venezuela definitivamente recobraría la LIBERTAD, al ver a Juan Guaidó y a Leopoldo López libre en las cercanías del aeropuerto de La Carlota, hecho que nos indicaba que algún movimiento liberador estaba en marcha. Al transcurrir de las horas, quedó evidenciado de que había un plan que no concluyó como fue planeado pues la negociación con militares de alto rango falló. Lo que se concluye es que Guaidó decidió adelantar la actividad pautada para el 1 de Mayo. Había indicios de que no cumplirían su palabra los generales que apoyarían y forzarían la salida de Maduro y realmente lo apresarían y meterían a López en Ramo Verde.

Especialmente se evidenció que la narcotiranía no tiene el control férreo de las Fuerzas Armadas Nacionales (F.A.N) como se jactan en pregonar los capos porque tienen el apoyo de los Cubanos, Rusos, Iraníes, de Hezbolá y todos los terroristas del mundo.

Pudimos ver al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien aseguró que personas como Vladimir Padrino (ministro de la Defensa), el comandante de la Guardia Presidencial (Iván Hernández Dala) y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Maikel Moreno), están de acuerdo en que Maduro debe irse. Los militares que siguen apoyando a Maduro lo hacen por miedo, ante la presión de miles de uniformados cubanos que trabajan para Maduro en Venezuela y lo mantienen en el poder. No hay lugar a dudas que si estaban negociando y se rajaron, por eso fue que no tuvo éxito la operación. Otra gran evidencia y que muestra que alguien cumplió su palabra fue el director del Sebin, general de división Manuel Cristopher Figuera quien fue un hombre de confianza de Chávez y estuvo mucho tiempo en Cuba formándose y los capos jamás pensaron que también añora la libertad. Así que ese mito de que tienen el control absoluto de las F.A.N es pura paja. También el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que Maduro tenía un avión en la pista y estaba listo para irse esa mañana, hasta donde sabemos, pero los rusos le dijeron que debían quedarse. Explicó que, según diversas fuentes con las que había conversado, el destino final del mandatario sería La Habana. Y le dio el ultimátum a Maduro de que de no marcharse el costo para él y quienes lo apoyen seguirá aumentando.

Desde luego que ha sido una planificación muy meticulosa, complementada con las sanciones económicas para evitar un gran derramamiento de sangre. Ya se están agotando esos pasos y debe haber desenlace las próximas semanas. Los venezolanos en el mundo no podemos hacerle el juego a la narcotiranía. Lo que sucedió el 30 de abril no fue un intento de golpe de estado, fue el intento de restablecer el hilo constitucional y la procura del cese de la usurpación del poder por parte de un narcorégimen criminal.

Tenemos que estar muy claros todos los venezolanos, la filosofía del Gobierno estadounidense es muy clara, es la seguridad de ellos, de su territorio que está en juego y en serio peligro, por eso quiero reiterarle a mis lectores que si va haber desenlace en las próximas semanas y lo más seguro es que se va cumplir el deseo de millones de venezolanos, que no es más que otro que saldrán con los pies hacia delante.

Ánimo y optimismo que volveremos todos los venezolanos a nuestra amada patria, a dar lo mejor de nosotros para la reconstrucción del país y se convertirá en la más prospero del planeta. En las últimas horas sigue alborotado el tema de la disidencia y postura militar ante lo frágil del esqueleto del narcorégimen. Este sábado el pueblo volvió a la calle dirigiéndose a los cuarteles y allí entregaron a los militares copia de la ley de amnistía. En general fue una actividad bastante exitosa, excepción hecha de algunos uniformados como los que vigilan La Casona, quienes quemaron la ley que les fue entregada. Son una vergüenza pues se niegan a darle la libertad a su país, mientras que custodian la residencia donde aún viven las hijas del difunto, a quienes ya no les corresponde vivir allí y la tienen como prostíbulo para sus amigotes quienes entran y salen sin control.

A pesar de algunos tropiezos hemos avanzado un mundo y en lo inmediato veo claro el final de toda esta patraña que nos robó la patria, sin temor y con mucho ánimo sigo los acontecimientos desde la cárcel del exilio y peleo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.