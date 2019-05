Explorando oportunidades petroleras en el Caribe, por Jorge Reyes

(4 de mayo de 2019. El Venezolano).- Venezuela juega un importante rol en la región caribeña como el mayor productor y exportador de petróleo en el área. Ha usado a través de PDVSA (Petrocaribe) todo el poder del petróleo pero con consecuencias actualmente negativas y de un impacto en la región deplorable. Ha desarrollado planes de nuevas refinerías, facilidades de almacenamiento y desarrollado ideas de ayuda a favor de nada. Aunque Venezuela quema el Gas natural (LNG) que produce, Trinidad y Tobago se ha convertido en un suplidor importante de Gas Natural Licuado para la región y para los Estados Unidos de América.

A comienzos del sigo XXI las islas del Caribe consumían (compuesto) mas de 2 cuatrillones de BTU (British Termal Unit) de energía, siendo el Petrolero la energía dominante con cerca de un 92% de la energía que se consume. El Caribe tiene su socio; Venezuela esta perdiendo la batalla y el gran triunfador en este mercado que será luego complicado volver a ganar en base a las condiciones en si es Trinidad y Tobago. Puerto Rico y la República Dominicana importan el gas Natural Licuado (LNG) de Trinidad y Tobago para generación de electricidad. Venezuela es el país que mas rápido a visto caer su producción en toda su historia Republicana poniendo a la región del Caribe en verdaderos aprietos pero ha incrementado y desarrollado su plataforma Trinidad y Tobago gracias al impulso de la petrolera Británica (British Petroleum-BP). Es realmente la producción de Venezuela en juego o es algo que se puede desestimar sin problemas mayores sabiendo las reservas con las que cuenta Venezuela? Bien, creo que vamos a ver el verdadero cambio tan pronto como el mercado petrolero Venezolano comience a roncar de nuevo. Cuenta tiempo se espera? Muy difícil de acertar pero la probabilidad hoy de un cambio político es la más alta que ha logrado la oposición.

Aunque no podemos cambiar y solo observer, las decisions ploticias para el cambio parecieran estar todas dirigidas y a la espera de Juan Guaido como Presidente interino.

Luego de varias décadas que han pasado los países del Caribe han tenido un esfuerzo importante en tratar de lograr una integración entre ellos y sus economías. La mayor organización es la Comunidad Caribeña de naciones; Caribbean Community and Common Market (CARICOM), sus miembros incluyen los países de Sur América de Guyana y Suriname y en America Central a Belize, y la comunidad de los países de de Antigua y Barbuda, las Bahamas,Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, St.Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent, las islas Granadinas y Trinidad & Tobago. Todos los otros países, con excepción de Cuba, tienen un asociado o un estatus de observador con la inclusión de Venezuela como observador. CARICOM tiene tres objetivos: (a) Cooperación económica; (b) coordinación de política exterior y de ayuda sistemática entre miembros Que de forma continua buscan que su política extranjera de ayuda social y muestre una independencia entre los países miembros.; y (c) la integración de ideas para el desarrollo de servicios funcionales hacia la población como; salud, educación y cultura, comunicaciones, y relaciones empresariales.

Países del CARICOM han ido de forma continúa lograr reducir las tarifas entre sus miembros. Ademas del CARICOM, las otras organizaciones de la región, incluyen; Association of Caribbean States, the Latin American Countries (LAC) y otras mas que han buscado el soporte político a la moneda del caribe “Eastern Caribbean Currency Union” a través de un Banco Central del Caribe.

Todos los países que votaron en reconocer a Guaidó como Presidente interino en la Organización de Estados Americanos (OEA) del Caribe no sumaron los votos suficientes que se requería y que han podido haber logrado que el cambio político en Venezuela se desarrolle bajo efectos naturales del mercado y no alargar mas este proceso de descomposición.

Caricom no es la única organización en el Caribe pero si la mas grande y mas precisa a la hora de manejar la diplomacia y relaciones comerciales en el Caribe. Veinticuatro países buscando soluciones a todos los problemas de la mayoria de los países que son Islas lo cual complica el tema de las decisiones y la logística.

Estados Unidos ha estado muy lejos de ayudar al CARICOM por muchos anos pero ahora parece que todo cambiara con el Presidente Trump.

Petrocaribe como solución a Guaidó

He pensado de muchas formas durante semanas y me he convencido que sin una acción activa y decidida de Petrocaribe sera muy difícil lograr el cambio de inmediato. Lograr ese anhelado gobierno interino en Venezuela y podría prolongar el resultado de las decisiones de la administración Trump. Petrocaribe es una empresa registrada en la jurisdicción de Antigua & Barbuda. Es decir, esta afuera del territorio legal Venezolano bajo el paraguas del gobierno Venezuela petrolero – PDVSA. Por que no esta en manos de Guaidó y que hay detrás de esta indecisión? La respuesta es que Petrocaribe es de Venezuela y Guaidó esta buscando quebrar políticamente al narco-régimen sin ver que tomando el control de Petrocaribe tomaría mas fichas a su ver en esta batalla.

Quien es Petrocaribe en términos de cuantos activos se puede recobrar (asset recovery plan) y cuales diferencias tiene comparada con CTIGO, la cual es otra mega estructura completamente hipotecada por el narco-régimen hacia los Rusos (raised US Tresuary flag). En sintesis, Petrocaribe es una empresa lejos fuera del territorio Venezolano que Guaidó nuevo presidente de PDVSA y su nueva junta directiva (ad hoc) pueden tomar el control mañana. Si CITGO jugo un rol importante para girar el balance hacia el cambio. Perfectamente la nueva PDVSA-Guaidó puede mover una pieza importante en este juego de ajedrez y tomar el control de los activos en diferentes fases donde terminaría con Nicaragua y Cuba. Jugada maestra.

Activos en la región no son solo envios de petroleo y cuentas por cobrar. Si se mira un poco mas profundo entre los miembros de Petrocaribe se podrá visualizar negocios y empresas mixtas, empresas de electricidad, y estructuras creadas como fachadas por algunos políticos que fueron usadas para defalcar a Venezuela, creando una estructura ilegal preferida por algunos militares venezolanos para sus negocios y la creación del; “El Cartel de los Soles” una autopista de distribución y facilitación de cualquier tipo de estupefacientes y drogas que terminan en los Estados Unidos de América. Si el gobierno interino del Presidente Guaidó decide tomar el control sera una Guerra mas fácil y un éxito para el Presidente Trump.