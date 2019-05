«EEUU los apoya firmemente»: el mensaje de Mike Pompeo a los venezolanos

(4 de mayo de 2019. El Venezolano).- El Gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso. Este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, envió un nuevo mensaje a los venezolano en el que ratificó el apoyo firme de su país hacia la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.

«Mi mensaje al pueblo de Venezuela es claro: EEUU los apoya firmemente en su búsqueda de libertad y democracia. Su valentía y voces pondrán a Venezuela en la senda hacia la libertad y prosperidad, y en cada paso de este proceso seremos su aliado», dijo el funcionario de la Casa Blanca, mediante un vídeo difundido en sus redes sociales.

Pompeo resaltó la apremiante necesidad de dar inicio al proceso de cambio político en el país ante la deteriorada situación humanitaria y las violaciones a los derechos humanos. «El tiempo para la transición es ahora (…) No más hambre, no más niños sin medicinas, no más represión. EEUU está con ustedes».

Hizo referencia, además, a la visita que realizó el mes pasado a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde pudo constatar la grave crisis migratoria que se ha generado, producto de los miles de venezolanos salen huyendo del régimen de Nicolás Maduro y en busca de mejores oportunidades.

«El mes pasado visité Cúcuta, Colombia, y pude ver la miseria creada por Maduro con ayuda de rusos y cubanos. Idénticas escenas se repiten en toda Venezuela. Deben terminar. El tiempo de la transición ha llegado», señaló el secretario de Estado.