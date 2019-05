Nando de la Gente se presentará en Ecuador con su show «Celosa yo»

(03 de mayo del 2019. El Venezolano).- El talentoso comediante venezolano, Hernando González, mejor conocido como Nando de la Gente, anunció su paso por Ecuador para presentar su show “Celosa yo» a toda la comunidad venezolana en el país.

El acto es la interpretación sobre la vida en pareja de dos zulianos que son interpretados con un humor ligero, lleno de simpatía, frente a una realidad que todas las parejas viven de diferentes formas.

Nando señala que se encuentra muy agradecido con la aceptación que ha recibido para sus tres eventos, “haber alcanzado el sold out en tan sólo 3 semanas ha sido una sorpresa que me llena de alegrías… será un honor presentar mi show en estas dos hermosas ciudades. Me tiene muy emocionado conocer los imponentes paisajes de la capital y el calorcito de Guayaquil que tanto nos gusta a los zulianos”.

El artista venezolano hace por primera vez su parada en Ecuador luego de dos años de gira ininterrumpida por Estados Unidos, Latinoamérica, Europa e incluso en plazas como Los Emiratos Árabes.