Mire aquí la lista de ganadores de los premios Billboard 2019

(3 de mayo del 2019. El Venezolano).-Este domingo se llevó a cabo la celebración de entrega de los Billboard Music Awards 2019, también conocidos como los BBMAs, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se reunieron artistas de la industria musical.

La encargada de presentar la premiación fue Kelly Clarkson quien además interpretó un popurrí de temas exitosos como «High Hopes» de Panic! At The Disco, «I Like it» de Cardi B y «Girls Like You» de Maroon 5.

Entre los espectáculos de la noche destacó, Halsey con su increíble presentación del tema «Without Me», y el mix de canciones de los Jonas Brothers.

Sin embargo esto no fue lo más importante de la noche, ya que los artistas fueron premiados por sus trabajos según su ubicación en las listas Billboard.

A continuación la lista de ganadores:

TOP SOCIAL ARTIST

BTS

TOP R&B ARTIST

Ella Mai

TOP ROCK ARTIST

Imagine Dragons

TOP BILLBOARD 200 ALBUM

Drake “Scorpion”

TOP NEW ARTIST

Juice Wrld

TOP DUO/GRUPO

BTS

TOP MALE ARTIST

Drake

TOP RAP ARTIST

Cardi B

TOP COUNTRY ARTIST

Florida Georgia Line & Bebe Rexha

TOP ROCK SONG

Panic! At The Disco «High Hopes»

TOP HOT 100 SONG

«Girls like you» – Maroon 5 ft. Cardi B

TOP ARTIST

Drake