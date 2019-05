Ledezma defiende a su hija tras acusaciones por presunto embargo

View this post on Instagram

Una canallada de doble factura atenta contra mi familia. Infamias que sólo instrumentan gente diabólica. El dia que pusieron a correr esa basura contra mi adorada Antonietta, era mi cumpleaños y me encontraba con ella, mi inseparable Mitzy y todas mis otras hijas. Dejo a esos pecadores en manos de Dios. No podrán detener nuestra lucha, firme y decidida.