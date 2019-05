Ministro ruso desmintió que Maduro quisiera abandonar Venezuela

(2 de mayo de 2019. El Venezolano).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó este jueves de “mentira” la afirmación de la Administración de Estados Unidos sobre supuestos planes de Nicolás Maduro de abandonar Venezuela.

Según la agencia rusa Interfax, Lavrov indicó que “si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la Administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables, y a todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será: es mentira”.

El alto diplomático ruso destacó que Moscú y Washington acordaron mantener contactos sobre Venezuela, pero que las posiciones de ambos países son incompatibles.

Indicó que “acordamos mantener los contactos, incluyendo el diálogo sobre Venezuela, pero no veo cómo acercar posiciones. Por un lado, las nuestras, basadas en la Carta de la ONU, los principios y normas del derecho internacional; por otro lado, la de EEUU, que designa desde Washington al presidente encargado de otro país”.

A través de una nota publicada por EFE, el canciller subrayó que son “posiciones incompatibles, pero estamos dispuestos a conversar”.

De la misma manera, al refererirse a la conversación sostenida la víspera con Pompeo, Lavrov dijo que, en su opinión, el secretario de Estado le llamó “para después decir públicamente que me había llamado y me había dicho que no me entrometiese”.

El ministro afirmó que la posición de Rusia respecto a los planes de EEUU contra Venezuela “será muy simple”.

Por último, manifestó que “vamos a movilizar a un grupo de Estados que al igual que nosotros respetan la Carta de la ONU y se oponen a este tipo de acciones”.