¡Como ladrones! Tintori denunció que funcionarios de Maduro «ingresaron a su vivienda»

#DENUNCIO Anoche entraron a nuestro hogar, como delincuentes, sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presente, destrozaron la casa y se robaron nuestras cosas. ‪No sabemos cual era la intención, ya sabían que ni Leopoldo ni yo, ni mis hijos estábamos presentes. Yo ordenaré mi casa, porque es nuestro hogar, es donde viven nuestros hijos, si buscaban amedrentarnos aquí seguiremos de pie, firmes, como todos los venezolanos.‬ Nuestra familia está más unida y firme que nunca, cómo todo el país, y no dejaremos de luchar hasta lograr el cese de la usurpación y la LIBERTAD plena de Venezuela.