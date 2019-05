¡Habló Bolton! «Padrino López transfiere el poder como lo pactaste con Guaidó»

(30 de abril del 2019. El Venezolano).- En un mensaje grabado y publicado en la cuenta oficial de Twitter, John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca afirmó que era importante que Vladimir Padrino López y otros cabecillas de regimen transfirieran el poder al presidente legítimo, tal y como lo pactaron.

El llamado, el cual causa sorpresas es un recordatorio para otros funcionarios del régimen sobre la importancia de retractarse y así lograr el cese de la usurpación.

Lea también: ¿Ocultando la realidad? Maduro afirmó que «todo está bajo control»

Además, Bolton enfatizó que es necesario que el pueblo venezolano y los políticos no dejen escapar este momento que el catalogó como «crucial» para el restablecimiento de la democracia en el país.

To all the patriotic citizens of Venezuela: pic.twitter.com/qlByCPk7Qj