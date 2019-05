Guaidó aseguró que fuerzas extranjeras impidieron que Maduro huyera

View this post on Instagram

Venezolanos: Hoy dimos inicio a la etapa final de la #OperaciónLibertad. Y mañana seguiremos, con más ánimo que nunca. Sabiamos que el arranque no iba a ser fácil, pero demostramos que hay soldados dispuestos a defender la constitución, y quedan muchos más. Cada vez en más lugares de Venezuela comenzamos a ver que son las mismas fuerzas del orden las que protegen al pueblo en la calle. Las informaciones son ciertas, el Usurpador tenía todo listo para irse, y han sido fuerzas extranjeras las que lo han obligado a quedarse. Hoy no hizo más que esconderse, sin que viéramos esa mayoría de pueblo de la que tanto presume. Mañana vamos con fuerza por el temple que hoy, en muy pocas horas, mostró el Pueblo para salir masivamente. En todo el país vimos a nuestra gente en la calle y la seguiremos viendo hasta el final. Cuando se trata de la libertad, no dejamos el trabajo a medias. Vamos comprometidos con todos: con nuestros hijos, con quienes agredieron hoy, con quienes desde nuestra Fuerza Armada dieron el paso por una mejor Venezuela, y los que están por darlo. La fase final de la #OperaciónLibertad ha arrancado y seguiremos organizados, unidos y decididos por nuestro futuro. ¡#VamosVenezuela! #ConTodoPaLaCalle