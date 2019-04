Junta de Pdvsa designada por Guaidó inició proceso de pago del bono 2020

(29 de abril de 2019. El Venezolano).- La junta administrado ad hoc de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designada por el presidente encargado Juan Guaidó, anunció el inicio del proceso de pago de intereses del bono Pdvsa 2020.

Mediante un comunicado de prensa emitido este lunes, la junta explicó que la cancelación de esta deuda a los tenedores del bono responde al objetivo de «continuar salvaguardando el sistema de refinerías Citgo», la filial de Pdvsa más importante en los Estados Unidos.

Lea también: AN autoriza pago de intereses del bono Pdvsa 2020

El pasado miércoles 24 de abril la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano aprobó el pago de al menos 71 millones de dólares en intereses a tenedores del bono de la estatal petrolera, que vencen en 2020.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y economista, José Guerra, explicó que no han publicado la lista de los tenedores del Pdvsa 2020 porque «no la tenemos y es virtualmente imposible tenerla. Después que el bono se coloca en el mercado cambia de mano diariamente».

«Cuando se emite un bono el banco de inversión que actúa como colocador y el emisor del bono son quienes tienen la lista de los compradores», dijo Guerra. «Luego al transarse el bono es imposible saber los tenedores finales. Esa información no la tiene la AN».