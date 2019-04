Guaidó protagoniza la portada de la revista GQ Latinoamérica en su edición de mayo

(29 de abril de 2019. El Venezolano).- El impacto de su fenómeno causado por Juan Guaidó innegable. Es por eso que la revista GQ México y Latinoamérica calificó al presidente encargado de Venezuela como «el personaje más relevante de la actualidad política de la región» y lo hizo protagonista de la portada de su edición de mayo.

«Es la personalidad latinoamericana más relevante de la actualidad. Enfrentado al gobierno venezolano y reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, nos recibe en Caracas para explicarnos su visión sobre la situación humanitaria, económica y política del país«, reseñó GQ en una publicación en su sitio web.

El encargado de ejecutar la entrevista fue el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, quien realizó un amplio cuestionario de preguntas mediante el cual fue abordada la vida pública y privada de Guaidó, desde su «aparición» en enero de este año, hasta la relación con su esposa y su hija de un año de edad.

A quienes aseguran que no conocían la figura del también jefe del Parlamento venezolano antes de aquella juramentación el 23 de enero, les respondió: «Pensarán que un día aparecí, aunque en realidad siempre estuve ahí. No era el que daba el discurso, pero organizaba y formaba. Ahora articulamos la fuerza política necesaria para generar cambios y quiebres».

Guaidó, que antes de desempeñarse como mandatario interino fue presidente de una comisión, jefe de fracción de Voluntad Popular (VP) y luego de la unidad, confesó que no ha perdido la esperanza en la hoja de ruta que anunció, a pesar de que a tres meses de asumir la encargaduría de la presidencia no se ha concretado el cese de la usurpación por parte de Maduro.

«Cuando definimos la estrategia, pensamos que era lineal, aunque no lo ha sido. Es una transición sui generis en la que tomamos control de algunos bienes de la nación en el exterior, nombramos a representantes diplomáticos y preparamos un Plan País para atender la emergencia, pero también debemos luchar para que cese la usurpación de Maduro», dijo.

Una travesía

El fotógrafo venezolano, Ram Martínez, fue el designado para retratar a Juan Guaidó. Aseveró que regresar desde México, donde lleva varios años ejerciendo profesionalmente, a su país de origen para cumplir con la tarea asignada por el editor en jefe de GQ fue toda una travesía que inició en marzo.

«Al principio, pensé que no era algo realizable, pero después los nervios se fueron desapareciendo al percibir que sí, que podíamos tener a Guaidó para entrevistarlo y retratarlo. Yo tenía un poco más de tres años sin regresar a mi tierra y todos los venezolanos sabemos que cada semana el país cambia, así que me sentí un poco nervioso, pero sabía que no podía decir que no a un proyecto así», detalló Martínez.