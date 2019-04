Guaidó: el único estancado es Maduro y su régimen

En un intento por disipar los pensamientos de aquellos que creen que el gobierno de transición se ha estancado, Juan Guaidó desde la Plaza Brión de Chacaito afirmó que el único estancado era el régimen dictatorial que sometía al país a una crisis voraz.

“Ha habido mucha confusión sembrada por el régimen (…) aquí el único que está estancado es el régimen que no ofrece soluciones, que no tiene reconocimiento, que no tiene dinero porque se lo robaron, porque protegimos los activos de la nación”, dijo el presidente interino durante la juramentación de los Comités de Ayuda y Libertad en la Plaza Brión de Chacaíto.

Como viene haciendo desde hace varias manifestaciones recordó que la única manera de concretar los planes es continuando en manifestaciones de calle. Mientras que a su juicio el régimen desea más que nunca que el pueblo se acostumbre a estar nuevamente en sus casas.

La detención del diputado Gilber Caro, durante la madrugada del viernes lo llevó a relacionarlo con el temor de Maduro a la reciente protesta que tendrá lugar el próximo 1 de mayo.