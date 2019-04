¡Juego macabro! Volvieron a diferir audiencia de Requesens

(26 de abril del 2019. El Venezolano).- Un juego macabro es el que emplea el gobierno de Nicolás Maduro contra el diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, luego que este viernes, su abogado, Joel Garcia comunicara que nuevamente habían diferido la audiencia. Esta vez, para el próximo lunes.

“El acto fue diferido para el lunes 29 a las 10:00 am. Hoy no pudimos ver a la juez Carol Padilla, no sabemos si fue por el tema de las sanciones. La razón de la postergación fue porque había ausencia de defensa de uno de los imputados”, comentó.

El abogado defensor informó que los familiares de los imputados están molestos y preocupados por la reiterada decisión del tribunal de postergar la audiencia. Un acto para nada extraño, puesto que juegan a frustrar a los presos políticos y a sus parientes.

“A pesar de ocho meses presos y tantos retardos con el juicio, el se mantiene moralmente muy fuerte. Él está convencido de su inocencia y está seguro que la libertad de Venezuela llegará pronto”, cerró.