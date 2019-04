Con el sello del ELN marcan casas de dirigentes y diputados opositores en municipio fronterizo

(24 de abril del 2019. El Venezolano).- Con las iniciales que identifican al grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron marcadas al menos 10 viviendas de dirigentes políticos opositores y del diputado a la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte, en la población de Rubio, municipio Junín de la frontera colombo venezolana.

Las pintas de color rojo que aparecieron desde la madrugada de este miércoles 24 de abril estaban acompañadas de panfletos en los que se señalaba con nombres y apellidos a los dirigentes políticos tachirenses.

“Me señalan a mí, Franklyn Duarte, diputado, a Jackson Carrillo, quien fue candidato de la unidad en las últimas elecciones municipales, así como a otro grupo de dirigentes políticos reconocidos porque han estado al frente de la lucha por conquistar la democracia y la libertad en el país”, detalló el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, informó El Estímulo.

El parlamentario, quien se encuentra en la ciudad de Caracas para la sesión de la Asamblea Nacional, órgano en el que preside la Comisión de Política Interior, responsabilizó de lo ocurrido a Nicolás Maduro y denunció que los hechos ocurridos en el municipio fronterizos son comunes del proceder de quienes “tienen secuestrado a los venezolanos”.

“Entre gallos y medianoche, como siempre, actúa el usurpador. Salieron los delincuentes a marcar las casas. Cualquier cosa que suceda a mi esposa, a mis tres hijos menores de edad que allí se encuentran dentro de la casa marcada o a cualquier otro dirigente de los mencionados en el panfleto o a sus familias, es responsabilidad del usurpador y lo denunciaré hoy a la comisión y la semana entrante ante la plenaria de la Asamblea Nacional”, denunció Duarte.

Llamó a la dirigencia opositora regional a no tener miedo ante los ataques y amenazas, pues a su juicio “esto es terror psicológico…que sea lo que Dios quiera, así nos lo hemos planteado desde que inició la lucha en el 2019. Soy temeroso solo de Dios y ante los mortales no me voy a doblegar ni a flaquear. Seguiré la lucha”.

Además de Nicolás Maduro, el parlamentario responsabilizó de los hechos y de lo que pudiera sobrevenir a Freddy Bernal, llamado “protector del Táchira”, al alcalde chavista de Junín Ángel Márquez, Leonard Triana, quien “usurpa el poder como diputado al Consejo Legislativo Regional”, y alias “Crisman”, jefe de los colectivos en el referido municipio.