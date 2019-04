A ocho días del primer lote de Ayuda Humanitaria el J.M de los Ríos aún sigue en espera

(24 de abril del 2016. El Venezolano). Tras pasar ocho día del primer lote de medicamentos e insumo de la Ayuda Humanitaria a cargo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Hospital de niños J.M de los Ríos, en Caracas sigue esperando los implementos médicos.

Al respecto, el director nacional de salud de la mencionada organización, indicó que el hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja, en Caracas, fue el primero en recibir la ayuda humanitaria con los cuales prevén atender a cerca de 10.000 personas.

En un trabajo especial por La Patilla, se conoció que hasta la fecha a este centro de salud pediátrico, de referencia nacional, y en donde hay severas carencias de medicamentos, de agua y fallas eléctricas, no ha entrado ni una inyectadora.

Fuentes extraoficiales señalaron a La Patilla, que en el Hospital de Niños están haciendo un arqueo de lo que hay en existencia, para hacer el requerimiento de lo faltante.

Es de mencionar, que durante el año 2017, en el J.M de los Ríos fallecieron 10 pacientes del servicio de Nefrología, como consecuencia de la insalubridad, la falta de limpieza de los tanques y de la planta de ósmosis, la que filtra el que agua para las diálisis.

De la misma manera, fuentes revelaron que lo que sucede en Nefrología no es distinto a lo que enfrentan los pacientes de Neurocirugía, Hematología, Cardiología. En todas esas salas se afronta a diario la muerte, la falta de medicinas, de insumos, de intervenciones quirúrgicas.

El doctor Huníades Urbina, médico pediatra-intensivista, ex jefe de Urgencias y ex director de este centro asistencial, dijo que no se sabe nada de la entrada de la ayuda.

Enfatizó que “no está llegando nada. Y si hicieron alguna entrega lo harían a escondidas. Dijeron que el J. M. era uno de los primeros beneficiados. Luego lo sacaron de la lista, de nuevo lo metieron. No se conoce a ciencia cierta cómo se hará el operativo. No están cumpliendo las normas internacionales de la ayuda humanitaria, entre ellas la independencia, y que su proceder sería vigilado por los organismos no gubernamentales. Lo que sabemos es que han estado entregando bidones para almacenar agua y pastillas para clorar”.

Es de recordar que a través de un comunicado, el organismo informó que este lunes 22, iniciaría la repartición del material médico y de los insumos en los 28 hospitales y 8 centros de atención primaria de salud que fueron seleccionados, y que el próximo 8 de mayo, se estima que un segundo lote arribe al país.

El J. M. de los Ríos, el Universitario de Caracas y el Domingo Luciani, todos en el área metropolitana, estarían incluidos en la lista.