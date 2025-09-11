(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió uno de los episodios más trágicos y determinantes de su historia contemporánea. En una serie de ataques coordinados, 19 miembros del grupo terrorista Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales con el objetivo de causar destrucción masiva. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York; otro impactó el Pentágono en Virginia; y el cuarto cayó en un campo de Shanksville, Pensilvania, tras la heroica intervención de los pasajeros.

Cifras del atentado:

Fecha: Martes 11 de septiembre de 2001

Martes 11 de septiembre de 2001 Duración del ataque: Entre las 08:46 y las 10:28 a.m. (UTC-4)

Entre las 08:46 y las 10:28 a.m. (UTC-4) Víctimas mortales: 2.996 personas (incluidos los 19 terroristas)

2.996 personas (incluidos los 19 terroristas) Heridos: Más de 25.000

Más de 25.000 Desaparecidos: 24

24 Edificios afectados: Torres Gemelas, Pentágono, World Trade Center 7

Impacto inmediato y respuesta global

Anuncios

El colapso de las Torres Gemelas en menos de dos horas dejó una profunda herida física y emocional en la ciudad de Nueva York. El presidente George W. Bush declaró la “guerra contra el terrorismo” y ordenó la intervención militar en Afganistán para desmantelar Al-Qaeda y capturar a su líder, Osama bin Laden, quien fue eliminado en 2011. La tragedia también provocó reformas en seguridad aérea, inteligencia y vigilancia internacional.

24 años después: memoria, resiliencia y legado

Este 11 de septiembre de 2025 se cumplen 24 años del atentado. Cada año, Estados Unidos conmemora el Día del Patriota, con ceremonias en la Zona Cero, homenajes a los socorristas y reflexiones sobre el impacto global del terrorismo. El atentado no solo redefinió la política exterior estadounidense, sino que también marcó un antes y un después en la conciencia colectiva mundial sobre la seguridad, la cooperación internacional y la resiliencia ciudadana.