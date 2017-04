Warner Jiménez: el régimen intenta meter miedo para que la gente no salga el 19- A

(18 de abril de 2017. El Venezolano).- El alcalde de Maturín ubicado en el estado Monagas y exiliado político venezolano, Warner Jiménez, se pronunció sobre la aprobación de recursos para expandir la milicia a 500 mil con todos sus equipos, “fusiles para cada” uno de ellos.

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, consideró que esto es un acto de “desesperación muy claro de un régimen que sabe que tiene sus días contados, porque el tiempo se está acabando, inexorablemente vas tener que ir a un proceso electoral y lo vas a perder todo”.

Indicó que al Gobierno le hace falta “sensatez” debido a que “ellos están cavando su propia tumba, cada vez están más hundidos y les será más difícil levantarse en el futuro, que le van a dar fusiles a cada personas si ni siquiera hay comida. El acto que pasó en San Félix (estado Bolívar) seguramente a los que le van a dar fusiles, si es que se los entregan, esos mismos son los que se van a volcar contra el régimen, hay una confusión y creen que fue una gente de la oposición que los mandamos, no, es la misma gente que el Gobierno engaña”.

A su juicio el régimen está tratando de meter miedo para que los venezolanos no salgan este 19- A, “este miércoles va salir toda Venezuela, todo el país porque ya no hay miedo, puedes perder la vida caminando, con la delincuencia, no tienes comida, no hay empleo, el país está determinado”.

Jiménez aseguró que el Gobierno se encuentra realizando sus últimas jugadas “bien dantescas y grotescas, creo que eso va ser más perjudicial para ellos cuando tengan que encarar la justicia en Venezuela o fuera de ella, están desesperados, en estos últimos meses han cometido demasiados errores”.

“Hablan de colectivos en el país estos ya no habían, lo que existe son militares, policías, trabajadores de las alcaldías, gobernaciones y ministerios que los arman, los montan en unas motos y los sacan”, destacó.

Al ser consultado sobre si el régimen está buscando una confrontación o si solo se trata de infundir miedo, respondió que “el gobierno está claro que no le conviene ninguna confrontación, porque cuando sabe que esta es mayor, tiene prácticamente la puerta de salida, el gobierno ha hecho una represión brutal, porque las manifestaciones han sido mucho mayor que en años anteriores y la gente ha salido sin miedo a batirse con los guardias. Yo creo que el régimen no aguanta una confrontación, lo que están buscando es meter miedo para que la población no salga, van más de 500 personas detenidas y la gente sigue en la calle igual y el miércoles lo harán con mucha fuerza”.

Expresó que el régimen sabe que la población saldrá este miércoles para quedarse en la calle “no es una marcha nada más por el 19 de abril, los ciudadanos están decididos a que permanezcamos en la calle hasta que lleguemos a la solución que tenemos que llegar”.

En cuanto a la protesta mundial donde los venezolanos alzaron su voz para decir “No Más Dictadura” y que cese la represión en Venezuela, señaló que fue una actividad en respaldo a la lucha que se encuentran haciendo los venezolanos en el país y para sondear el deseo de algunos ciudadanos en regresar una vez que se resuelvan los problemas.

Resaltó que se pudo constatar en el mundo un gran ánimo del venezolano para regresar “los cuales han salido a otros lugares y se han dado cuenta que no es tan fácil, nosotros no somos un país de emigrantes, siempre fuimos quienes recibíamos una inmigración muy alta, a muchos les ha tocado salir por fuerza mayor y a quienes nos ha tocado por persecución política pero también estamos ansiosos para regresar y creo que las condiciones están dadas para que muy pronto lo hagamos”.