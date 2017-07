¿Vives en el sur de Florida? Conoce detalles sobre Consulta Popular del 16J

(12 de julio de 2017. El Venezolano).- Beatriz Olavarría, organizadora de la Consulta Popular en el Sur de Florida, explicó cómo se desarrollará el proceso del próximo 16 de julio en dicha entidad, donde venezolanos podrán expresarse y decir si están de acuerdo o no con la Constituyente.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, destacó que es un proceso que requiere de mucha organización y que cuenta con un voluntariado, que está trabajando arduamente para que esto se dé.

Indicó que tienen un estimado importante de venezolanos que podemos recibir en los Puntos Soberanos, “estamos calculando que pueden atender a 100 mil electores nada más entre West Palm Beach y Miami”.

Destacó que cuentan con casi dos mil voluntarios en general “entre áreas internas y externas, miembros de mesa, coordinadores, turnos. Lo más importante son los miembros de mesa porque esto tiene una normativa enviada desde Venezuela, se te otorga como certificado el centro un número especial y eso tiene un proceso que hay que llevarlo al punto”.

Invitó a los venezolanos residentes en el Sur de Florida ingresar a la página web www.unidadsurflorida.com “allí estamos constantemente actualizando la información. De los centros creo que van a ver pocos cambios, vamos hacer espejo de Venezuela, el horario de la jornada será de 07:00am a 04:00pm, no sé si cerraremos a esa hora porque hay que atender a los electores que estén en la cola a la hora del cierre”.

Aseguró que las personas que intenten votar dos veces no lo van a poder hacer, “contamos con apoyo de las alcaldías, policías, esto no es primera vez y siempre los estorbadores han existido, eso está contemplado. Al salir tu cedula repetida más de una vez es un voto nulo”.

En cuanto a los requisitos que se deben llevar para poder realizar la manifestación de voluntad, “tener más de 18 años, cumplidos hasta el 16-J, poseer cedula de identidad o pasaporte, vigente o no, también pueden utilizar algún documento que te identifique como venezolano. ¿Si soy asilado político puedo participar? Sí, solo tienes que ser venezolano. No importa si estas o no inscrito en el Registro Electoral y puedes votar donde sea”.

Olavarría explicó que se deben llenar todos los círculos, de quedar alguno en blanco esa respuesta será nula “porque eso se va a dividir, son opiniones, se dirá tantos venezolanos rechazan la Asamblea Nacional Constituyente y así sucesivamente con las demás preguntas”.

Resaltó que es importante que las personas consulten su Punto Soberano y acudan exclusivamente a los que aparecen en www.unidadsurflorida.com o http://www.unidadvenezuela.org/ porque si las personas acuden a un centro que no está contemplado en la página ese voto se pierde.

Sobre el proceso de manifestación de voluntad manifestó que este será manual “primero se verifica tu identificación, se llena un cuaderno, pones tu huella digital, se te da una boleta, hay unos cubículos privados para que tu votes, marcas tu respuesta sobre el circulo que tendrá cada pregunta, doblas tu boleta y vas a la urna a depositarla, recoges tu identificación y sales del centro. Hay actas, instalaciones de mesa, todo el material está enviado desde Venezuela, lo haremos tal cual como ellos”.

Para el conteo de los votos señaló que existe un mecanismo que no es público “como se va a compartir esa data con Venezuela, pero el escrutinio es público, en todos los centros tu cierras las mesas formalmente después del último elector, llenas tu acta de cierre y empiezas el escrutinio eso es abierto, es más es en presencia de testigos, en este caso vamos a invitar a observadores” entre otros.

