Violinista Wuilly Arteaga le responde al régimen: ese video fue editado y fui torturado

(17 de Agosto de 2017. El Venezolano).- El joven venezolano, Wuilly Arteaga, respondió este jueves al video difundido por el régimen de Nicolás Maduro, donde intentaron tapar las torturas a las que fue sometido el también conocido como el “Violinista libertario” durante los días que duró preso.

Aseguró que fue torturado, le quemaron el pelo, lo golpearon tan fuerte que le produjo una hemorragia interna en el oído derecho por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando lo trasladaron al Destacamento 433. “No dejaron comunicarme con abogados y familiares, no me dejaban enviar cartas, la comida los primeros días no me estaba llegando eran los mismo presos de la celda los que me daban de su comida”.

Señaló que los mismos funcionarios comenzaron a llamarlo para hacerle entrevistas “de las cuales me decían tienes que tener siempre la misma ropa, me preguntaron sobre el día del violín, casos recientes, me filmaban y yo les decía si ustedes están haciendo eso es porque seguramente después lo van a editar pero nunca voy a decir una mentira y no tendré que esconderme, siempre he dicho la verdad y eso se mantendrá firme”.

“Salió un video anoche en el programa de Diosdado Cabello ese video no voy a decir que es falso, pero así como no es falso el video, tampoco es falsa su edición porque en varias oportunidades me hacían la entrevista con la misma ropa por eso no me entregaban las mudas que me mandaban mis abogados, familiares y amigos”, aseveró.

Lea también: Régimen busca tapar torturas contra Wuilly Arteaga con video publicado por Diosdado Cabello

Agradeció a todas las personas que estuvieron apoyándolo para su pronta libertad “en especial a los periodistas y medios de comunicación que desde el momento en el que supieron comenzaron a hacer una campaña para que me liberaran pronto. Todavía quedan muchos muchachos inocentes presos, no podemos olvidarnos de ellos, yo les prometí que no descansare hasta que el último de ustedes esté libre”.

En cuanto a los señalamientos donde él indicó que algunos medios de comunicación eran amarillistas respondió que “eso siempre pasó, no conozco a los medios como tal, me llamaban para entrevistas pero eran muchos al mismo tiempo, La Iguana TV sacaba el violinista del terror, cuando lo que yo hacía era tocar para los manifestantes y la GNB porque mi deber con la música es unir al país”.

Destacó que su violín si fue reventado por los efectivos de la GNB, desmintiendo el video publicado por el régimen, donde tergiversan sus palabras “hubo coacción porque fui sometido a entrevistas por parte de funcionarios de la GNB no me dejaban hablar con abogados ni nadie, estaba asustado de lo que me pudiera pasar allí dentro”.

Lea también: Wuilly Arteaga: el violinista libertario y torturado por el régimen de Maduro

Al ser consultado sobre lo que es cierto y falso del video presentado por Diosdado Cabello, detalló “lo que es real es que quedan muchas personas presas y que si son torturadas, yo fui torturado, me desfiguraron el rostro de los golpes y perdigones, me quemaron el cabello, ese video ha sido editado, se ve claramente porque cuenta hechos pasados y presente. La señora María Corina Machado sí estuvo conmigo siempre, lo que ellos dijeron de que están con nosotros es falso, eso fue una vez que les estaba contando que yo estaba hablando con un señor que estaba tratando de quitar una barricada, el señor dice nosotros estamos con ustedes, yo le decía eso es falso ustedes no están con nosotros porque si no estuviesen aquí apoyando, ellos agarraron eso para imputárselo a María Corina Machado que siempre estuvo conmigo”.

“Lo único que yo le digo a los dirigentes opositores es que siempre sea un mensaje transparente, solo hay dos formas de cambiar la historia de Venezuela, una violenta y otra es Constitucional, cualquiera de las dos medidas que se vaya a tomar sea siempre transparente y que no se olviden que hubo personas que perdieron la vida y entregaron la libertad. Si se va a unas elecciones regionales ¿Por qué no se quiso cuando se pudo?”, destacó.