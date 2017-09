Vinculan a Tyga con una modelo muy parecida a su exnovia Kylie Jenner

(21 de mayo 2016. El Venezolano).- El rapero estadounidense Tyga y la menor de las Kardashians Kylie Jenner han acaparado titulares con la ruptura de su relación, pero aunque la noticia sigue fresca, Tyga ya ha sido fotografiado con otra atractiva joven que, curiosamente, guarda un impactante parecido con Jenner.

Según reseña Oseahellou, Tyga ahora está en Cannes, donde se celebra el famoso festival de cine, haciendo diferentes apariciones y entre shows, se ha visto muy cerca de Demi Rose Mawby, una modelo inglesa de 21 años.

A través de su Snapchat, la joven publicó varias imagenes donde aparece Tyga. El rapero también fue captado en Cannes en una fiesta con Chris Brown y el ex de la hermana de su ex, Kourtney Kardashian, Scott Disick, con quien mantiene una amistad desde hace tiempo y que el estatus de sus relaciones no va a afectar su vínculo.