Veppex: se debe apoyar con “urgencia” aplicación de Carta Democrática en Venezuela

(20 de marzo de 2017. El Venezolano).- El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) exigió este lunes a la Asamblea Nacional (AN) su claro “respaldo” a la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país suramericano y “criticó” su actual silencio.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, señaló que se debe agradecer todo el esfuerzo que realiza el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que en Venezuela se le aplique la Carta Democrática Interamericana “tenemos 14 años pidiéndole a los organismos y a los gobiernos democráticos que volteen hacia nuestro país y eso está ocurriendo en este momento”.

Exigen al parlamento se exprese con urgencia a la OEA su “respaldo a la aplicación” este mecanismo sancionador “al régimen de Nicolás Maduro” y los “diputados opositores” dejen a un lado “declaraciones unipersonales” y posturas “tímidas y confusas”.

Destacó que no le queda claro todavía que “dentro del país no hay posiciones firmes, hemos visto declaraciones, pero no hay solicitudes concretas, no hay una comisión venezolana que venga a Estados Unidos para pedir que se aplique la carta, a discutir el informe que creo que lo harán este martes en la AN y hacer una votación, porque hay un concierto de movimientos alrededor de Venezuela y hace falta que este tenga más fortaleza con una oposición que tenga como objetivo salir del régimen de Nicolás Maduro”.

En cuanto a las declaraciones del presidente del parlamento venezolano, Julio Borges, “donde ellos están de acuerdo con que la OEA exige elecciones, pero no están a favor de que Venezuela sea suspendida de dicho organismo internacional y eso no es realmente el espíritu de lo que es la Carta Interamericana porque en el país hay una narcodictadura que viola los derechos humanos, todas esas posturas han generado incertidumbre y rumores, donde la única manera de acallarlos es con posiciones frontales y firmes que representen la voluntad del pueblo de Venezuela”.