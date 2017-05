(03 de mayo de 2017. El Venezolano).- Tras los rumores que circularon la noche de este miércoles sobre la salud de Leopoldo López, y su presunto traslado al Hospital Militar de Ramo Verde, desmentido horas después, el senador por el estado de Florida, Marco Rubio mostró su preocupación sobre el tema, al igual que los dirigentes de los principales partidos de oposición.

Tras la denuncia de Lilian Tintori este miércoles sobre el preso político, los principales voceros de la oposición venezolana se pronunciaron al respecto.

“Venezuela exige saber YA dónde y cómo está Leopoldo López. Es contigo, Nicolás Maduro”, señaló María Corina Machado en la red social.

Por su parte, el personal médico negó el ingreso del preso político al centro de salud, y no permite el acceso a medios de comunicación, ni a la dirigencia de Voluntad Popular (VP) encabezada por Tintori que permaneció en las adyacencias del recinto.

Vecinos del sector iniciaron cacerolazos para rechazar las agresiones con las que el régimen de Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder.

Luego de más de un mes de aislamiento, el fundador de VP despertó la preocupación de la comunidad internacional, que se encuentra atenta a su estado de salud e integridad.

#Venezuela regime denies media reports @leopoldolopez in hospital Easy to clear up.Allow wife access to him after preventing for over month — Marco Rubio (@marcorubio) 4 de mayo de 2017

Venezuela exige saber YA dónde y cómo está @leopoldolopez. Es contigo, Nicolás Maduro. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 4 de mayo de 2017

URGENTE – Senador Marco Rubio confirma que Leopoldo López ha sido trasladado al Hospital Militar en muy serias condiciones. https://t.co/tFcC9vOmpC — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 4 de mayo de 2017

Cuanto tiempo le toma a un soldado subir a la celda de Leopoldo López, grabar un video con fecha y hora y mandarlo a VTV? — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) 4 de mayo de 2017

Unido a mis hermanos de VP y a la familia de Leopoldo Lopez EXIGIMOS AL REGIMEN FE DE VIDA YA. pic.twitter.com/W6BYyZPnvN — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 4 de mayo de 2017