Venezuela necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para salirse de la OEA

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- El político y diplomático venezolano, Diego Arria, analizó la decisión del régimen de Nicolás Maduro, de iniciar el proceso para retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, explicó que si Venezuela quiere salirse debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) debido a que esta decisión afecta al Estado venezolano en su conjunto.

Aseguró que Venezuela no escaparía a ninguna de las decisiones y responsabilidades por dos años “tampoco escapa a la deuda de casi seis millones de dólares. Es una ignorancia monumental del régimen”.

Indicó que probablemente Venezuela no se irá solo y que pudiera convocar “Bolivia, Nicaragua, Haití y a un par de pequeñas islas del Caribe, de manera de intentar un pequeño Golpe Institucional a la OEA que fue lo que hizo Hugo Chávez, cuando se promovió la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) era declarar organismos que vulneraran la institución cúpula que es la OEA”.

Al ser consultado sobre cuáles son las sanciones a la que se expone Venezuela como nación ante esta decisión, en caso de consumarse, respondió que la única sanción “seria suspenderlo y eso tendría que ser hecho por los cancilleres, los cuales se van a reunir en México en el mes de julio se requieren dos terceras partes de los países miembros para poder suspender a Venezuela del Sistema Interamericano, sin embargo, hay países unilateralmente que pueden tomar medidas de carácter económico pero no la OEA”.

Arria destacó que las disposiciones de la Carta de la OEA establece que cuando un miembro se retira sus obligaciones siguen vigentes por dos años “ellos pueden anunciar que se han ido, pero aprovecho la oportunidad de recomendarle a la AN que de inmediato se dirijan al Presidente del Consejo Permanente de la OEA y al Secretario General, Luis Almagro, señalándole que el gobierno viola las normas constitucionales y que la Asamblea Nacional fue quien autorizó el ingreso de Venezuela y que por lo tanto no están para nada de acuerdo con la salida, porque es una violación que tienen con la Carta y el pueblo venezolano”.

Señaló que la AN debe aprobar una moción de censura al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y al Ministerio de Interior y Justicia, Néstor Reverol debido a que “están cometiendo actos criminales y no logro entender por qué el parlamento no acaba de pasar una sanción cuando el mundo entero está reaccionando y condenando el comportamiento de las Fuerzas Armadas, grupos policiales y paramilitares. No comprendo que le impide a la AN hacerlo y más ahora que van a llevar a Venezuela, con el intento de salida de la OEA, a la reunión de cancilleres”.