Venezuela: GNB limita entrada a Caracas con un “punto de control”

(06 de abril de 2017. El Venezolano).- Un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), limita la movilización de vehículos en la vía, pues hay un solo canal disponible, desde las 4 de la mañana. La retención vehicular esta antes de llegar al antiguo peaje de Tazón, sentido Caracas, capital de Venezuela.

Usuarios en la red social Twitter informaron sobre el hecho, cabe mencionar, que tal medida, puede derivarse por la movilización que convocó la oposición, en varios puntos de la autopista Francisco Fajardo, hasta llegar al distribuidor de Altamira, el cual este último, es el punto de inicio.

Se conoció de igual forma, que el oficialismo, tiene previsto realizar una marcha hacia el Parlamento, repitiéndose la escena del pasado martes, donde ambos bandos políticos hicieron movilización, y los actos de detención se hicieron hacia los opositores.

via @Mayita1969: 6:37 am #tazon punto de GN control retrasa tránsito via Ccs #Caracas

— Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) 6 de abril de 2017