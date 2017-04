Venezolanos y dirigentes opositores desbordan el distribuidor Altamira en Caracas

(24 de abril de 2017. El Venezolano).- Venezolanos junto a los dirigentes opositores desbordan el distribuidor Altamira en Caracas en el gran “Plantón Nacional dentro del plan de lucha que vienen desarrollando desde hace varias semanas en el país.

Temprano partieron desde los puntos convocados hasta el Distribuidor, donde se desarrolla la actividad. A través de la cuenta en Twitter de la Unidad, se pudo conocer que el Movimiento estudiantil encabezó movilización que partió desde Santa Mónica.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, aseguró que Nicolás Maduro busca seguir “generando miedo, típico de dictadores”.

Destacó que “la Unidad no se va a desmovilizar, avanzamos en una agenda común de calle y protesta para conquistar objetivos. Lo más importante hoy es entender que este trancazo es una actividad más para lograr nuestros objetivos Estamos cansados de Maduro y de todos los que lo acompañan, pero nosotros tenemos que seguir avanzando”.

Lea también: En fotos: así estuvo la “Marcha del Silencio” en Caracas

Le envió un mensaje a los soldados de las Fuerza Armada Nacional (FAN) “ustedes pueden hacer que Maduro rectifique y coja el camino de la Constitución”.

El periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, reportó a través de su cuenta en Twitter que “personas encapuchadas tiran aceite en la autopista Francisco Fajardo e intentan bloquear el paso con barricadas improvisadas”.

“Encapuchados rompen la reja perimetral de la sede de la policía de tránsito de Chacao y la usan como barricada en la Fajardo. Aunque liderazgo opositor fue enfático en que no se hicieran barricadas, el llamado no llegó a todos los manifestantes”, destacó.

El plantón no es una guarimba, no es una marcha ni una fiesta. Es un acto cívico de resistencia pacífica. No nos vamos a cansar!

— Juan Guaidó (@jguaido) 24 de abril de 2017