Venezolanos necesitarían hasta un millón de bolívares para el regreso a clases de un solo niño

(31 de Agosto de 2017. El Venezolano).- El regreso a clases es alegría para los más pequeños pero dolor de cabeza para los padres, la inflación se come el bolsillo del venezolano y hace casi imposible al menos comprar lo básico que necesitan sus hijos para comenzar un nuevo año escolar.

El Impulso reseña unas declaraciones de la diputada al Consejo Legislativo del estado Aragua por Primero Justicia, Betsy Bustos quien aseguró que enviar un solo niño a clases este año tiene un costo superior a un millón de bolívares.

La dirigente detalla que si una familia tiene dos, tres, cuatro o cinco hijos en edad escolar “¿de dónde saca el dinero para comprar útiles y uniformes si el salario mínimo es de 97 mil 531 bolívares y el ticket de alimentación de 153 mil?.

“La situación país que estamos viviendo es tal, que muchas madres nos han expresado la posibilidad de sacar a sus hijos del sistema escolar, porque no solamente no tienen cómo cumplir con los requisitos para enviarlos a clases, sino porque tampoco pueden costear los gastos por concepto de inscripción y matrícula ni garantizarles la alimentación necesaria en su etapa de desarrollo y formación. Niños y adolescentes mal alimentados no pueden rendir. Así de simple”, denunció la diputada aragüeña.

La dirigente justiciera hizo un recorrido por algunos comercios, para constatar precios y encontró que en estos momentos hay que invertir por lo menos tres salarios mínimos para comprar el uniforme escolar a un solo niño o adolescente.

Los precios se han disparado hasta en 80% en las últimas semanas. Un mono deportivo que en junio costaba entre 30 y 35 mil bolívares, hoy sale en 80 mil; el par de medias blancas que en junio costaban entre 4 y 5 mil bolívares, hoy salen en 10 mil; una chemise para estudiante de primaria (roja, amarilla o blanca) cuesta entre 30 y 40 mil bolívares; los típicos pantalones azules, dependiendo de la talla, oscilan entre 40 y 70 mil bolívares; suéteres y monos deportivos alcanzan hasta los 80 mil bolívares.

Los zapatos se han vuelto incomprables: los negros se consiguen entre 50 y 65 mil bolívares; mientras que los blancos deportivos van desde los 65 a 90 mil bolívares. Un uniforme completo para un estudiante de cuarto o quinto año de bachillerato supera los 280 mil bolívares.

Y si se cuenta la lista de útiles escolares para este año 2017-2018, puede superar fácil los 500 mil bolívares.

La dirigente aclaró que en este estudio no se incluye el costo de los textos, los cuales han experimentado aumentos de hasta 900% en apenas un año. Un libro que en 2016 costaba 4 mil bolívares, este año se consigue en 40 mil bolívares.