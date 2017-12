¡Venezolanos apretados! Pasaje aumenta a Bs 1000 el 15D

(13 de diciembre de 2017. El Venezolano).- El presidente del Bloque de Conductores del Oeste de Caracas, en la capital venezolana, Hugo Ocando, aseguró que en noviembre, cuando el pasaje mínimo se ajustó a Bs 700, se acordó que en diciembre se aumentaría a Bs 1.000.

Indicó que le hicieron llegar a las autoridades “la respectiva carta en la que informamos la decisión de la asamblea y lamentablemente el exalcalde Jorge Rodríguez nunca se sentó a halar con los transportistas de la capital”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, precisó que este mes han sostenido reuniones con el ministro de Transporte, Carlos Osorio, y el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Román Farías Arias “y hay un preacuerdo y las discusiones están adelantadas y no va haber problemas con la tarifa de Bs 1.000 porque eso es insignificante ya, no cubrimos los gastos y las expectativas no se llenan”.

El presidente del Bloque de Conductores del Oeste de Caracas, resaltó “a partir del 15 de diciembre se cobrará Bs 1.000 y los usuarios también lo han entendido”.

Ocando informó que durante el primer trimestre de 2018 se tendrán que discutir nuevamente las tarifas. “Lamentablemente los insumos que han repartido son insuficientes. No se visualiza un fututo con estos costos que tenemos y con estos ingresos”.