Vea lo que dijo Ariana Grande tras atentado suicida en su concierto de Manchester

(23 de mayo de 2017. El Venezolano).- La cantante estadounidense Ariana Grande no dudó en repudiar el lamentable atentado terrorista ocurrido tras concluir su concierto en Manchester, Reino Unido, que dejó a más de 20 fallecidos y unos 50 heridos.

La artista se despidió del escenario diciendo “adiós Manchester!”, sin embargo jamás se imaginó que poco después ocurriría un atentado suicida. De acuerdo con DailyMail, la estrella de 23 años edad, no sufrió heridas físicas sin embargo, aseguró estar emocionalmente afectada.

“Desde el fondo de mi corazón estoy quebrada, yo lo siento mucho. No tengo palabras”, fueron las palabras que emitió Ariana Grande a través de su cuenta en Twitter, donde promocionaba el tour “Dangerous Woman”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017